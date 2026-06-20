Presidente de Brasil dice que Neymar hace "teletrabajo" en el Mundial 2026

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Neymar aún no ha debutado en la Copa del Mundo 2026, en donde la selección brasileña ya disputó sus primeros dos partidos ante Marruecos y Haití, respectivamente.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este viernes que Neymar hace "teletrabajo" en el Mundial, donde aún no ha jugado mientras se recupera de una lesión.

"¿Neymar? Ni está jugando", dijo Lula durante un acto en Belo Horizonte (sudeste), cuando un niño mencionó al exdelantero del Paris Saint-Germain y Barcelona.

"Ayer vi algo, que Neymar es el primer convocado en teletrabajo del mundo, vi eso en internet", agregó el izquierdista.

En tanto el jugador, de 34 años, fue descartado para el partido de este viernes contra Haití, en Filadelfia, en donde la Canarinha ganó 3 a 0 con doblete de Matheus Cunha y otro de Vinícius Júnior.

FIM DE JOGO NA FILADÉLFIA!



3-0



⚽️ Cunha

⚽️ Cunha

⚽️ Vini Jr



MAIS TRÊS PONTOS PARA O BRASIL!



A Seleção Brasileira vence o Haiti e segue firme na busca pela classificação às oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2026.



Próximo desafio: Escócia, na quarta-feira (24),… pic.twitter.com/1O9j8tG5LU — brasil (@CBF_Futebol) June 20, 2026

En el debut del pentacampeón mundial, el pasado 13 de junio ante Marruecos (1-1), Neymar no figuraba en la planilla, pero siguió el partido junto a sus compañeros en el banco de suplentes.

El máximo goleador de la historia de la Seleção (79 goles) se entrenó el miércoles por primera vez en el campo con el resto del plantel, tras haber sufrido hace un mes una lesión muscular en la pantorrilla derecha con su club, el Santos.

"Ney" no viste la "verdeamarela" desde octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de rodilla.

Lula ya había bromeado el pasado miércoles sobre el Mundial 2026, al afirmar que pensaba "contratar" al ídolo argentino Lionel Messi para la Canarinha.