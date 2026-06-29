Brasil mide su defensa ante Japón en su primer duelo a muerte en el Mundial

-

Tras reconciliarse con el arco en cero, la defensa de Brasil tendrá un duelo de exigencia el lunes en Houston (11:00 a. m.) en su primera salida a vida o muerte en el Mundial: el ataque de Japón, que ya ha dado muestras de saber tumbar gigantes.

Carlo Ancelotti luchará por el pase a los octavos de final ante uno de los únicos tres rivales que ha vencido a su selección en sus quince partidos en el cargo. En octubre pasado, los nipones remontaron un 0-2 en contra y se impusieron 3-2 en un amistoso en Tokio.

Mucha agua ha corrido desde entonces. Luego de cerrar la primera ronda invicto y en la cima del Grupo C, el entrenador italiano demostró su satisfacción por el nivel de su equipo, que aparentemente ha conseguido por fin el equilibrio que le hacía falta. Esa derrota "fue una buena experiencia" para saber que enfrentamos "a un equipo muy competitivo", consideró el técnico italiano en la conferencia previa al duelo.

Japón ya sabe lo que es vencer a esta Brasil. Lo hizo en un amistoso celebrado en octubre del año pasado. (Foto: AFP)

Evolución del equipo

Los pentacampeones mundiales desembarcaron en Norteamérica con cinco partidos consecutivos recibiendo gol. Marruecos (1-1) alargó la mala racha en el debut, pero la situación se revirtió en los triunfos 3-0 ante Haití y Escocia.

Las ofensivas haitianas y escocesas, sin embargo, parecen no ser un gran referente para medir el nivel real de una zaga ya consolidada con Alisson en el arco, Danilo y Douglas Santos en los laterales, y Marquinhos y Gabriel Magalhaes en el centro.

Brasil se enfrentará a un adversario cuyo futbol ha crecido paulatinamente desde que albergó junto a Corea del Sur la Copa del Mundo de 2002, la última ganada por la Canarinha.

Ancelotti podría tener minutos ante los nipones, según el desarrollo del encuentro, explicó el técnico Carlo Ancelotti. (Foto: AFP)

Lo pondrá a prueba con Vinicius Jr en su mejor momento con la Verdeamarela, con cuatro goles y una asistencia, y un mediocampo que encontró solidez con Casemiro, Lucas Paquetá y Bruno Guimaraes.

Pero también con un ataque compenetrado y renacido, tras las incorporaciones de Matheus Cunha y Rayan en el once inicial.

Por su parte, el equipo que dirige Hajime Moriyasu desde 2018 ha anotado veinte goles en sus diez últimos encuentros, incluidos los cotejos que le permitieron pasar segundo del Grupo F con cinco puntos: Países Bajos (2-2), Túnez (4-0) y Suecia (1-1).

Keito Nakamura anotó en el empate 2-2 entre Japón y Países Bajos. (Foto: AFP)

La prueba parece inmejorable para una Canarinha que sueña con ganar su hexacampeonato, pese a las serias dudas con las que llegó a Estados Unidos.

Los nipones llegan a este duelo sin su atacante estrella Takefusa Kubo, aún sin alta médica tras una dolencia en la rodilla sufrida en el estreno ante los neerlandeses.

El vencedor de este encuentro se medirá en octavos con Noruega o Costa de Marfil, lo que sería un nuevo desafío para la Canarinha en su esfuerzo por regresar a lo más alto del futbol.