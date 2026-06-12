“Brasil puede competir con todo el mundo”, dice Ancelotti

-

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dijo este viernes que sus pupilos tienen una calidad individual y una preparación adecuada, que les permite pelear contra cualquier equipo en el Mundial 2026, en el que debutarán este sábado ante Marruecos.

Tras ganarlo todo como entrenador de clubes, el afamado entrenador italiano se estrenará como técnico en la cita máxima del futbol al mando de la Canarinha, que no gana la copa desde 2002.

Ancelotti dio permiso a sus futbolistas para bailar al celebrar los goles. (Foto: AFP)

"Es una experiencia nueva, es una responsabilidad nueva la de representar al país del futbol (...) Son dos palabras: responsabilidad y honra. Es un momento único y muy bonito en mi carrera", dijo en conferencia de prensa en Nueva Jersey.

"Es un equipo con calidad y experiencia, que tiene una confianza absoluta de que puede competir con todo el mundo", agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Chiringuito de Jugones (@elchiringuitotv)

Carletto, de 67 años, consideró que será un Mundial muy "equilibrado" y se declaró "muy optimista", debido a la preparación que hicieron sus dirigidos para el juego que abre el Grupo C, integrado también por Escocia y Haití.

La Scratch aterrizó en Norteamérica con varias dudas por su irregularidad y sus numerosas bajas, como la de los delanteros Rodrygo y Estevao.

Para el Mundial, Casemiro mostró su liderazgo al ser el primer futbolista de la plantilla en llegar a la concentración de Brasil. (Foto: AFP)

A ellos se suma la ausencia obligada de Neymar para el estreno, luego de que sufriera una lesión en la pantorrilla derecha a mediados de mayo. Podría volver a los entrenamientos la próxima semana.

"Neymar está trabajando muy fuerte para recuperarse lo más rápido posible", dijo el DT. "Lo convocamos no solo por su calidad técnica, que es indiscutible, sino también por la experiencia y el ejemplo que puede dar a los jóvenes del grupo", agregó.

Vinícius Jr. marcó su primer gol en Mundiales en los octavos de final de Catar 2022, ante Corea del Sur. (Foto: AFP)

Vini quiere cambiar la historia

Vinícius Jr, de 25 años, es el llamado a liderar a la selección brasileña junto a Raphinha, Marquinhos y Casemiro.

El atacante del Real Madrid aseguró que no tiene interés en ganar premios individuales en Estados Unidos, pues su mayor objetivo es alcanzar el sexto título mundial para su país, aprovechando que está "en el nivel físico y técnico que siempre soñó".

"Estoy aquí para hacer regresar a Brasil a la cima. Tengo más juegos y más experiencia que en la última Copa (Catar 2022); estoy aquí para hacer una excelente competición", dijo minutos antes de la comparecencia de Ancelotti.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TyC Sports (@tycsports)

"Llegamos para ser campeones. Estamos en el nivel de las grandes selecciones, de los grandes equipos. Tenemos grandes jugadores y hemos evolucionado en los últimos meses. En el Mundial todo comienza desde cero, no importa quién llegó a la última final, quién ganó la Copa América, lo que importa es lo que va a pasar en el partido de mañana. Estamos aquí para cambiar la historia".

Vini destacó, sin embargo, el poderío de Marruecos, que cuenta con jugadores de cartel como Achraf Hakimi y Brahim Díaz.

Vinícius Jr. se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo, convirtiéndose en el referente ofensivo de la Canarinha. (Foto: AFP)

"Marruecos mejoró muchísimo, es un equipo que planea bien los partidos y compite contra cualquiera. El futbol ha cambiado mucho y Marruecos es un ejemplo", afirmó.

El delantero merengue dijo también que únicamente hablará sobre su renovación con el Real Madrid una vez termine el Mundial. Su contrato vence a mediados de 2027.

Y consideró "un tema muy delicado" el de las polémicas externas que han rodeado la cita en Estados Unidos, México y Canadá. "Esperamos que todos puedan venir y apoyar normalmente. El futbol es para todos", sostuvo.