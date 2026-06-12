Haití vs. Escocia: De regreso al Mundial para hacer historia

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Luego de 52 años, Haití volverá a participar en un Mundial. Debutará este sábado contra Escocia, otro combinado que esperó 28 años para figurar otra vez en la máxima fiesta del futbol.

Mañana a tercera hora (7:00 p. m.), se vivirá un duelo entre dos combinados que, aunque no se perfilan como favoritos del Grupo C, tienen un objetivo claro: sorprender al mundo y colarse a los dieciseisavos.

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Los Granaderos llegan motivados tras dejar en su camino a Honduras y Costa Rica, dos selecciones con historia mundialista, en una clasificación casi redonda.

Por su lado, el Ejército de Tartán comenzó la ruta a United 2026 con un trabajo tímido, pero constante.

Más allá del esquema táctico, Escocia se caracteriza por un fuerte espíritu de grupo. (Foto: AFP)

A diferencia de sus actuaciones pasadas, ambos combinados aspiran a dar un paso adelante y cuentan con plantillas capaces de dar batalla.

El estratega Sebastien Migné (Haití) tiene en su listado a varios protagonistas de ligas europeas, mientras Steve Clarke cuenta con un equipo plagado de experiencia, apostando por un esquema sólido que defiende y ataca en bloque, pero con el aval para sorprender con pases largos o juego aéreo, si el partido lo permite.

Haití cerró la preparación con una derrota ante Perú. Antes había goleado 4-0 a la Nueva Zelanda de Tim Payne. (Foto: Ig selección de Haití)

A días del debut, los caribeños confirmaron la baja de Leverton Pierre por lesión y su lugar en la convocatoria lo ocupó Garven Metusala.

En el campamento escocés, Scott McTominay ha estado en duda debido a molestias estomacales; sin embargo, la evolución de las últimas horas le ha permitido regresar con sus compañeros y ser opción para el duelo sabatino.

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El juego, correspondiente al grupo C, se disputará en el Estadio de Boston, y en Guatemala podrá ser disfrutado a través de las señales de Tigo Sports, Canal 11 y FOX.

Así jugarían

Haití: 1 Placide, 8 Experience, 5 Delcroix, 4 Adé, 22 Duverne, 15 Providence, 17 Jean Jacques, 10 Bellegarde, 11 Deedson, 18 Isidor y 9 Nazon. DT: Sebastien Migné.

Escocia: 12 Kelly, 6 Tierney, 16 Hyam, 15 Souttar, 3 Robertson, 4 McTominay, 8 Fletcher, 11 Christie, 22 Patterson, 18 Hirst, 10 Adams. DT: Stephen Clark.