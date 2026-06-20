Brasil revive en el Mundial al golear 3-0 a Haití y eliminarlo

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Con un doblete de Matheus Cunha, Brasil revivió en la Copa Mundial FIFA 2026 al golear 3-0 este viernes en Filadelfia a Haití, que se convirtió en la primera selección eliminada.

En su primer triunfo como entrenador en una Copa del Mundo, Carlo Ancelotti prácticamente aseguró el pase de la Canarinha a dieciseisavos de final como representante del Grupo C.

Cunha, una de las novedades del técnico italiano en el once titular, anotó los dos primeros goles (23', 36'), mientras que Vinícius Jr (45+3') cerró la cuenta para tranquilizar al pueblo brasileño tras el decepcionante debut ante Marruecos (1-1).

FIM DE JOGO NA FILADÉLFIA!



3-0



⚽️ Cunha

⚽️ Cunha

⚽️ Vini Jr



MAIS TRÊS PONTOS PARA O BRASIL!



A Seleção Brasileira vence o Haiti e segue firme na busca pela classificação às oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2026.



Próximo desafio: Escócia, na quarta-feira (24),… pic.twitter.com/1O9j8tG5LU — brasil (@CBF_Futebol) June 20, 2026

El Scratch de Carletto trepó a la punta de su zona, con cuatro unidades, las mismas de Marruecos, al que supera por diferencia de gol.

Decretó además el adiós de Haití (0 punto), sin opciones de avanzar de ronda con una fecha por jugar en su primera participación mundialista en 52 años, desde Alemania Federal 1974.

¿Cuándo vuelve a jugar Brasil en la Copa Mundial FIFA 2026?

Con el liderato en juego, Brasil cerrará la primera ronda el miércoles en Miami ante Escocia, que perdió más temprano 1-0 con los Leones del Atlas en Foxborough.

Gracias a su doblete, Cunha fue el jugador del partido. (Foto: Sofascore)

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El mismo día, en Atlanta, Haití se despedirá ante Marruecos.