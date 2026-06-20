“Cuando juegas bien, todo es más fácil”, dice Pochettino tras victoria

Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, reconoció en conferencia de prensa que tiene un equipo para seguir soñando con levantar la Copa del Mundo.
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Tras dos victorias y con el boleto sellado a los dieciseisavos, el argentino aseguró que su "visión" no cambia en lo que resta de la fase de grupos.
"Tenemos que seguir creyendo, creer que podemos ganar. Sabemos que tenemos que trabajar, pero al mismo tiempo disfrutar juntos, construyendo nuestro camino día a día", indicó.
"Mi visión no ha cambiado demasiado, ni tampoco mis sueños. Cuando juegas bien, todo es más fácil, pero hay que seguir creyendo. Ahora tenemos que ir a por el próximo partido y seguir empujando para mejorar", afirmó el entrenador.
El argentino elogió a sus jugadores y aseguró que les ha pedido disfrutar el camino. "Veo a un equipo que cree en lo que hace. Vi la capacidad de adaptarse a distintos rivales. Les dije que sigan divirtiéndose porque están haciendo un gran trabajo", insistió.
Pochettino también agradeció a la afición estadounidense por el "increíble apoyo". "La manera en que celebraron la victoria me emocionó mucho. Hubo una conexión perfecta entre el equipo y la afición", finalizó.