Brasil sale obligado a ganar frente a Haití para volver a enamorar a su afición

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Carlo Ancelotti buscará reconstruir los lazos de amor con el pueblo brasileño cuando la Verdeamarela se mida con Haití este viernes en Filadelfia, en un duelo clave para enderezar el camino de los pentacampeones del mundo en United 2026.

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La apasionada sociedad del gigante latinoamericano recibió hace un año con los brazos abiertos a Carletto, el primer entrenador extranjero en sentarse en el banquillo de la Canarinha en seis décadas.

Recepção calorosa da nossa torcida na Filadélfia pic.twitter.com/PRggCqWbLR — brasil (@CBF_Futebol) June 18, 2026

Pero los puentes entre las partes tienen por primera vez indicios de incendio, tras el decepcionante debut ante Marruecos (1-1), y la única forma de sofocar el fuego es arrodillando al aparentemente débil Haití, ante el que salen como claros favoritos para sumar los tres puntos.

Todavía sin Neymar, quien se quedará en Nueva York para continuar con su recuperación esperando poder debutar en el cierre de la fase de grupos, el italiano ha practicado algunas variantes de cara a este duelo, aunque su principal tarea será sacar la mejor versión de figuras como Casemiro, Raphinha o Vinicius.

Sobre el papel la lucha contra los haitianos, que juegan su primer Mundial desde 1974, parece la oportunidad perfecta para que Brasil recomponga su postura, aunque esta edición ya ha demostrado que no hay que confiarse. ¿Podrán sumar su primera victoria?

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