Suiza golea 4-1 a Bosnia y encamina su andar en el Mundial

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Suiza goleó por 4-1 a Bosnia-Herzegovina este jueves en Los Ángeles, en un duelo europeo por el disputado Grupo B, que se destrabó en los minutos finales y acercó a los suizos a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El primer tiempo no tuvo muchas emociones y terminó con las argollas colgadas. Fue hasta la segunda mitad que se destapó el partido, en gran parte gracias a los jugadores que ingresaron de cambio.

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Una volea perfecta de Johan Manzambi se transformó a los 74 minutos en la llave del partido para un equipo suizo que dominó a Bosnia, pero sufrió para sacar el cero del arco del combinado que eliminó a Italia en la repesca camino a la Copa del Mundo.

Con el resultado a favor, Suiza se soltó y tras una jugada de varios toques, Rubén Vargas (84') remató raso un pase de Embolo para el 2-0.

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Manzambi repitió en el marcador a los 90' y Granit Xhaka anotó de penal en el último minuto del adicional para cerrar la goleada suiza. Emir Mahmic puso el tanto bosnio a los 90+3'.

Con este resultado, Suiza llega a 4 puntos y encamina su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que Bosnia tendrá que salir a buscar la victoria en su último duelo ante Catar, el 24 de junio, para aspirar a pasar de ronda.