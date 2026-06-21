Brasil tiene que reestructurarse rápido tras baja de Raphinha, dice Paquetá

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Brasil debe reestructurarse cuanto antes para suplir la baja de Raphinha en el Mundial, debido a que es un jugador de gran importancia para el equipo que dirige Carlo Ancelotti, dijo este domingo el mediocampista Lucas Paquetá.

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Raphinha, extremo del FC Barcelona, sufrió una lesión muscular en el muslo derecho, en la victoria 3-0 ante Haití en Filadelfia, y como mínimo se perderá el partido de cierre del Grupo C, el miércoles ante Escocia en Miami.

La Canarinha tuvo un 49 % de posesión de balón frente a Haití y otro 8 % en disputa. (Foto: AFP)

La Confederación Brasileña de Futbol no ha dicho el tiempo de incapacidad de Raphinha, pero se teme que únicamente pueda reaparecer si los pentacampeones mundiales clasifican a los octavos de final.

"Todos quedamos tristes, principalmente Rafa, por ese pequeño contratiempo que supone esta lesión. Pero cuenta con el apoyo de todos nosotros", dijo Paquetá en conferencia de prensa.

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"Es un chico muy dedicado, que trabaja mucho, y estoy seguro de que hará todo lo posible y lo imposible para volver. Y, bueno, en cuanto a su importancia, no hace falta decir nada, ¿verdad?", agregó.

"Es un jugador que viene de temporadas increíbles y que ha ido creciendo mucho en la selección. Así que creo que no solo él, sino cualquier jugador de esa importancia que se quede fuera es algo que nos obliga a reestructurarnos rápidamente", apuntó.

Veloz, creador y de buena puntería

Raphinha, de 29 años, ha sufrido de lesiones en el muslo derecho a lo largo de la temporada 2025-26. En total, estuvo fuera 24 juegos con su club y selección en esta campaña.

Raphinha es el jugador con la mayor cantidad de centros con la selección de Brasil, con 10, así mismo es el futbolista que más sprints o arrancadas registra con 108. (Foto: AFP)

Fue titular en los dos encuentros que la Canarinha ha disputado en Norteamérica, aunque no anotó ni asistió. Contra Marruecos (1-1) jugó todo el partido, mientras que ante Haití dejó el campo lesionado en el minuto 40.

"Todos conocemos sus características, sus cualidades, su velocidad, su capacidad para crear espacios y su puntería, así que creo que perdemos a un jugador muy importante", explicó Paquetá.

"En cuanto al tiempo de baja, no le damos mucha importancia, esperamos que sea lo antes posible. Ya vemos que está trabajando muy duro para que su recuperación sea lo más rápida posible".

La Canarinha sumó 19 remates a puerta en el juego contra Haití, 25 de ellos dentro del área. (Foto: AFP)

Virtualmente clasificado a dieciseisavos, el Scratch defenderá la punta del Grupo C ante Escocia.

Sin Raphinha, Ancelotti podría apostar por el juvenil Rayan, de 19 años y quien debutó ante los haitianos en un Mundial. Pero también por otros extremos como Gabriel Martinelli o Luiz Henrique, o incluso por la perla Endrick, quien es delantero centro, pero también ha jugado por la banda.

La buena nueva para Carletto es que Neymar seguramente debutará contra los europeos, tras más de un mes de baja por una lesión muscular en la pantorrilla derecha.

Brasil cobró 10 tiros de esquina contra Haití en la segunda jornada de actividad del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Autor de un pase a gol a Vinícius Jr en la victoria contra Haití, Paquetá aseguró por otro lado que se siente cómodo en la posición que Ancelotti lo ha situado, como mediocampista de apoyo a los volantes de contención.

"El entrenador siempre me pide que saque a relucir mis cualidades, no me exige mucho control del balón, sino que me pide que juegue con libertad, que participe en el partido y que, sin el balón, obviamente, cumpla con mis responsabilidades defensivas", señaló.

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El jugador del Flamengo destacó el momento "decisivo" de Vini en Norteamérica, donde ha participado en los cuatro goles anotados por la Canarinha, tras años de ser cuestionado por no poder replicar con su país sus buenas actuaciones en el Real Madrid.

El astro merengue y Paquetá se conocen desde las divisiones menores del Fla, club en el que forjaron una amistad y en el que debutaron como profesionales.

Paquetá ha sumado 125 minutos en la Copa Mundial 2026, con la camiseta de Brasil. (Foto: AFP)

"Ahora tiene un entrenador (...) con quien se siente más a gusto, en quien tiene más confianza, así que creo que eso influye un poco", concluyó el mediocampista.