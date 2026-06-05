México golea 5-1 a Serbia en su último ensayo para el Mundial 2026

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La selección de México cerró el jueves su preparación para el Mundial de 2026 con un holgado e ilusionante triunfo de 5-1 sobre una juvenil Serbia, en el estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca.

Petar Stanic, al minuto 19, adelantó al equipo serbio. La remontada mexicana se concretó con goles de Johan Vásquez, al 34', Raúl Jiménez, al 57' y Luis Chávez, al 90', más un par de autogoles concedidos por Setefan Bukinac, al 45'+2, y Adem Avdic, al 72'.

Gol histórico para Raúl Alonso Jiménez. ⚽



Con su tanto ante Serbia, Raulito llegó a 46 goles con la Selección y empató a Jared Borguetti en el cuarto puesto de nuestros máximos anotadores.



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Vásquez se confirmó como una alternativa de gol en el juego aéreo y Jiménez llegó a 46 a goles que lo ponen en segundo lugar de anotadores históricos de la selección mexicana.

Los hinchas mexicanos animan a su equipo en el partido amistoso entre México y Serbia en el Estadio Nemesio Díez en Toluca. (Foto: AFP)

En lo que va del año, México tuvo una serie invicta de ocho ensayos premundialistas, y llegará con seis triunfos y dos empates al partido del 11 de junio al partido inaugural del Mundial contra Sudáfrica.

El partido resultó un festejo de principio a fin con una afición entregada al equipo mexicano que será sede del Mundial por tercera vez en la historia.