Brasil enfrenta a Noruega por un boleto a los cuartos de final del Mundial

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Vinicius Jr y Erling Haaland ajustarán cuentas en el Mundial de 2026. Las dos figuras planetarias batallarán este domingo (2:00 p. m.) por el pase a los cuartos de final, con Brasil buscando vencer por primera vez en su historia a Noruega.

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Será la primera ocasión en la que las estrellas del Real Madrid y el Manchester City, ambos de 25 años, se midan con sus selecciones.

Hasta ahora, solamente habían competido en la Liga de Campeones de Europa, un escenario que le fue favorable al gigante nórdico (cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas).

Así llegan ambas selecciones al duelo que definirá al tercer clasificado a cuartos de final. (Foto: Sofascore)

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Pero este domingo, la mayor pasarela del futbol los cita en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde ambos llegan con la mochila cargada de goles: Haaland con cinco y Vini con cuatro.

El atacante brasileño protagoniza su mejor momento con los pentacampeones mundiales, impulsado probablemente por la llegada de Carlo Ancelotti al banquillo de la Canarinha en mayo de 2025.

En su primera Copa del Mundo como seleccionador, el italiano ha logrado sacar lo mejor de Vini al alternarlo entre la banda izquierda, en la que explota su uno contra uno, y el centro de ataque, donde hace valer su velocidad.

Erling Haaland ha marcado cinco de los diez tantos noruegos en este Mundial, incluido el que les dio el pase a octavos. (Foto: Fotballandslaget)

Invicto histórico

Los Vikingos pueden poner en aprietos a una zaga brasileña cuyos jugadores son de menor estatura y a la que seguramente exigirá como nadie más lo ha hecho en la Copa del Mundo.

Haaland, por ejemplo, mide cinco centímetros más que el central Gabriel Magalhães, el defensor más alto de Brasil, y veinte más que el lateral izquierdo Douglas Santos, el más bajito.

El gigante de 1,95 metros, carga con la responsabilidad de mantener un increíble invicto histórico en la primera participación mundialista de los escandinavos en 28 años: cero derrotas de su país ante la Canarinha, a la que venció en dos ocasiones y le igualó en otras dos.

Raphinha ya entrenó con el equipo, aunque será difícil que vea minutos ante los vikingos. (Foto: AFP)

Su actual seleccionador, el exmediocampista Stale Solbakken, vio desde el banco la victoria 2-1 ante Ronaldo y compañía en la fase de grupos de Francia 1998. El resultado permitió a Noruega alcanzar los octavos de final, su mejor actuación hasta hoy.

El ganador entre brasileños y noruegos enfrentará al vencedor del Inglaterra vs. México, que también chocan este domingo en el Estadio Ciudad de México.