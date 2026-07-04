México enfrenta a Inglaterra ilusionado con cambiar su historia en Mundiales

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Con el país embriagado de euforia, México buscará dar otra alegría a sus aficionados cuando enfrente a Inglaterra por los octavos de final de la Copa Mundial 2026, impulsado por una frase viral que ilusiona a millones de mexicanos: "¿Y si sí?".

La frase expresa el deseo de ver al Tri cambiar una historia de decepcionantes episodios mundialistas, como las nueve derrotas que acumuló entre Uruguay 1930 y Suecia 1958, o las siete eliminaciones consecutivas en octavos de final, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018.

"Yo soy uno de esos que no pudo pasar al quinto partido", dijo Javier Aguirre, quien recuerda sus dos anteriores tropiezos mundialistas como entrenador en octavos.

"Me pasó en Corea-Japón y en Sudáfrica, y duelo mucho. Haces una buena primera fase y te quedas en el camino por diversas circunstancias", añadió.

Pero el Tri de Aguirre ha logrado lo que nunca antes en los 17 Mundiales en que participó: cuatro victorias consecutivas.

Probables alineaciones del partido entre México e Inglaterra. (Sofascore)

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México buscará hilvanar la quinta ante Inglaterra, una potencia, este domingo en el Estadio Ciudad de México.

¿Cuándo y a qué hora juegan México vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

México 0-8 Inglaterra

Durante décadas, los jugadores de la selección mexicana cargaron el vergonzoso apodo de los "Ratones Verdes", por asustarse en partidos y torneos internacionales, especialmente contra potencias del futbol.

Esto surgió tras una escandalosa derrota por 8-0 ante Inglaterra en Wembley, el 10 de mayo de 1961.

Este domingo, el partido ante los ingleses es una oportunidad para revalidar la idea de Aguirre de que esta selección ya dejó en el pasado su actitud medrosa en grandes escenarios.

All set for the Round of 16 in Mexico City pic.twitter.com/JFdp4LmevG — England (@England) July 4, 2026

"Esta generación de jugadores es distinta, desde chicos creyeron en ellos", consideró Aguirre. "No se agobian, no se obsesionan, se divierten".