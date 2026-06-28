Broos: “Estamos haciendo historia, imaginen pasar a 3ra ronda”

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Hugo Bross, seleccionador de Sudáfrica, analizó a Canadá, a quien se enfrentará este domingo (a la 1:00 p. m.) en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, instancia a la que clasificó por primera vez en su historia.

Sin recelo, Bross aseguró que los anfitriones son "un equipo muy físico. Van por todas desde el primer momento y durante los 90 minutos. No vamos a tener ni un segundo de paz".

De los 33 remates a puerta que registró Sudáfrica en la primera fase de la Copa Mundial 2026, 21 fueron desde afuera del área. (Foto: AFP)

En conferencia de prensa, advirtió que sus jugadores saltarán al campo en busca de una victoria para seguir escribiendo historia en el futbol mundial, sin enredos ni miedos.

"Todo el mundo quiere jugar para ganar. Ya estamos haciendo historia, pero imaginen lo que sería para la Bafana Bafana pasar a la tercera ronda", indicó el técnico.

Los Bafana Bafana registraron 280 rupturas de líneas en la fase de grupos de United 2026. (Foto: AFP)

Pese a los logros alcanzados hasta ahora, Bross afirmó que dentro del camerino no se han conformado y quieren seguir en la pelea por la Copa. Expresó su satisfacción por el rendimiento del plantel que llevó a Norteamérica, que fue tan criticado previo a las justas mundialistas.

"Convocaba a jugadores de equipos pequeños, de divisiones inferiores y me decían que no, que tenía que apostar por los de grandes equipos. Luego ya llegamos a la Copa Africana de Naciones y es ahí cuando abrieron los ojos y la gente se dio cuenta de ese trabajo", agregó.

El jugador Ime Okon destacó como el que mayor distancia recorrió en la primera etapa del torneo, con 29.70 kilómetros. Ademas, reportó 145 sprints o arrancadas, el mejor registro para el país africano. (Foto: AFP)

Las distancias y el calendario no han favorecido a los sudafricanos y Broos señaló que ha sido "muy agotador" viajar y adaptarse, sin embargo, reconoció los esfuerzos del equipo. "Para este equipo es muy importante estar en estos torneos porque es algo completamente diferente".

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Concluyó insistiendo en que Sudáfrica saldrá a luchar por la victoria durante los 90 minutos, "al igual que hemos hecho en los partidos anteriores, y vamos a demostrar que tendremos un resultado positivo y que podremos clasificarnos".