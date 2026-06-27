“La clave es estar a la altura de los desafíos”, dice Marsch

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Jesse Marsch, seleccionador de Canadá, afirmó ante la prensa este sábado que sus dirigidos llegan en óptimas condiciones para hacer historia ante Sudáfrica.

"Sabemos cómo tenemos que estar en la mejor forma posible. Nos hemos ido fortaleciendo a medida que ha ido avanzando el torneo", dijo Marsch, quien se muestra ilusionado por disputar los dieciseisavos.

Los anfitriones de la Hoja de Maple registraron 566 presiones defensivas durante la primera etapa de competencia en United 2026. (Foto: AFP)

Afirmó que, durante el duelo contra Suiza que terminaron perdiendo, no fueron suficientemente agresivos. "Con o sin posesión de balón tenemos que ser muy agresivos...tenemos que trabajar y lo haremos", advirtió.

Marsch reconoció que los rivales en turno no serán un reto sencillo, sin embargo, dijo que cada jugador debe reconocer su papel dentro del campo para alcanzar el objetivo colectivo. "Intentamos presentar una infraestructura donde todos entendamos nuestro papel y nos empoderemos. La clave es que estamos dispuestos a estar a la altura de todos los desafíos", señaló.

Bajo la dirección de Jesse Marsch, Canadá sumó 35 tiros de esquina y 51 cobros de falta en los primeros 3 juegos del Mundial. (Foto: AFP)

Según el seleccionador, algunos de sus jugadores tienen experiencia en instancias de eliminatoria directa, por lo que podrán manejar la presión de las instancias a las que por primera vez en su historia, ha clasificado Canadá.

"La atención, el escrutinio, marcar un gol en una semifinal (de Champions) es incluso todavía más potente que lo vamos a hacer nosotros este domingo, pero en general lo que intentamos hacer es presentar una infraestructura que todos entendamos nuestro papel y empoderarnos entre todos", expresó.

Alphonso Davies podrá sumar sus primeros minutos en la Copa Mundial 2026. (Foto: AFP)

En la previa, Jesse Marsch confirmó que para el duelo dominical podrá contar nuevamente con su capitán y figura Alphonso Davies y calificó esta posibilidad con una "inyección de energía".

El regreso de Davies obedece al trabajo conjunto entre selección y el Bayern Múnich, club en el que milita, desde donde le facilitaron a un preparador físico.

"Nos sentamos para ver cómo iba a ser, el equipo lo ha ejecutado perfectamente y ha habido muy buena comunicación entre el Bayern y la selección", detalló por su parte el mismo jugador.

La selección canadiense completó 28 de los 117 centros que registró en los primeros 3 partidos del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Davies se mostró satisfecho por el proceso de rehabilitación, pero principalmente por la posibilidad de aportar a Canadá en una fase tan importante que podría marcar el rumbo de los anfitriones en lo que resta del torneo.