BTS regresa a los escenarios y anuncia fechas de sus conciertos

La banda de K-pop BTS anunció su regreso a los escenarios con una serie de conciertos presenciales en Estados Unidos.

Luego de participar de forma virtual en el Global Citizen Live y lanzar un tema en colaboración con Coldplay, la banda de K-pop, BTS, anunció su regreso a los escenarios con una serie de conciertos presenciales en Estados Unidos.

La presentación en vivo será en el estadio Sofi, de Los Ángeles, durante 4 días: el 27y 28 de noviembre, y el 1 y 2 de diciembre. Todo bajo el título de Permission to Dance On Stage, anunció su agencia de representación.

Estos serán los primeros shows en vivo que la banda realiza desde su última actuación en Seúl durante el 2019; desde entonces, no se habían presentado en vivo - cancelaron la gira Map of the Soul - por la pandemia del Covid-19.

Las entradas para las fechas de Los Ángeles estarán disponibles en Ticketmaster y ya se puede encontrar más información al respecto en la comunidad fans Weverse.

Mientras que la venta al público tendrá lugar el próximo 9 de octubre, aunque las personas que cuenten con membresía del club de fans podrán adquirir los boletos con anterioridad siguiendo una serie de pasos.

Además a estas fechas, BTS ofrecerá un concierto virtual el 24 de octubre.