Bubista: “España no se reduce a una individualidad”

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Bubista, el seleccionador de Cabo Verde, habló con la prensa previo al duelo ante España. Prometió intensidad y un futbol competitivo.

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Pedro Leitao Brito, mejor conocido como Bubista, reconoció que el duelo contra los europeos en el debut será un "reto complicado". Señaló que a pesar de que Lamine Yamal "es un jugador extraordinario", no se miden solamente a él, sino a todo el equipo.

Bubista es un admirador confeso del estilo de juego de Marcelo Bielsa y Vicente del Bosque.

"Estamos preparados para enfrentarnos a toda la selección española. No se reduce a una individualidad. Si Lamine está sobre el campo, el equipo es más fuerte", advirtió el estratega.

Dijo también que sus dirigidos resguardarán su identidad. "Tenemos que ser fieles a nuestra identidad. Defendiendo bien, jugando sin miedo y atacando. Lo hemos hecho hasta el momento. Es un partido que hay que jugar", apuntó.

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Sobre la clasificación de Cabo Verde a una cita mundialista, la califica como un éxito "cultural y musical", y agrega que será una experiencia enriquecedora medirse ante grandes potencias del balompié.

"Somos conscientes de las dificultades que se nos presentan, lo complicado y duro que es nuestro oponente. Será un partido competido", dijo con firmeza. Sin embargo, se mostró confiado en sus jugadores y en el trabajo realizado.

"Tendremos momentos complicados y plantearemos dificultades a España. Tenemos que jugar tranquilos y es un honor enfrentarnos a España en el primer partido. Son los campeones de Europa y es una selección a la que casi todo el mundo en Cabo Verde le tiene mucho cariño", añadió.

El combinado caboverdiano superó en las eliminatorias africanas a potencias como Camerún.

Bubista reconoció que la clasificación de Cabo Verde es merecida y que espera que el mundo pueda disfrutar el juego, indistintamente del resultado.

"Aquí estamos con orgullo y honor y lo vamos a hacer lo mejor posible para que cada persona este orgullosa", finalizó.