Moriyasu elogia la mentalidad de Japón tras el empate contra Países Bajos

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El técnico de Japón, Hajime Moriyasu, destacó el carácter y la determinación de su equipo tras rescatar un empate frente a Países Bajos en la primera jornada de United 2026, disputada en Dallas.

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El seleccionador japonés resaltó que sus jugadores nunca dejaron de creer en el resultado, pese a verse en desventaja en dos ocasiones, y elogió la forma en que mantuvieron la intensidad hasta el pitazo final.

"Es una lástima que no pudimos ganar, pero los jugadores no se rindieron. Aunque estuvimos abajo en el marcador dos veces, el equipo trabajó unido y luchó hasta el final", afirmó Moriyasu al término del encuentro.

El estratega también se volvió viral por mostrar una pizarra a sus jugadores desde la línea de banda durante el compromiso:

EL MÉTODO MORIYASU



En el marco del estreno mundialista en Dallas que terminó 2-2 ante Países Bajos, el entrenador de Japón realizó indicaciones con una pizarra. pic.twitter.com/HoJegKwy3n — TyC Sports (@TyCSports) June 14, 2026

El entrenador reconoció que todavía hay aspectos por corregir, pero valoró tanto el resultado como la actitud mostrada por sus dirigidos ante una de las selecciones llamadas a pelear por los primeros puestos del grupo.

Asimismo, destacó la paciencia y la disciplina táctica de Japón, cualidades que permitieron al equipo ganar protagonismo ofensivo con el paso de los minutos y generar cada vez más peligro sobre la portería neerlandesa.