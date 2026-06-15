Bubista: "Jugamos con resiliencia, como nuestro país”

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El seleccionador de Cabo Verde, Bubista compartió sus impresiones del partido luego del empate 0-0 ante España, que sabe casi igual que a una victoria.

"Jugamos con resiliencia, un símil de nuestro país", señaló cuando le preguntaron sobre la clave para empatar ante la campeona de Europa.

Los dirigidos por Bubista acumularon 1 tarjeta amarilla frente a los españoles, durante su debut mundialista. (Foto: AFP)

Al ser consultado por el resultado, aseguró que "significa todo para nuestro país. Siempre hemos dicho que queríamos que todo el mundo viera cómo juega nuestro equipo. Hemos mostrado valentía, jugando organizados y superamos obstáculos".

Las lágrimas de Vozinha

Tras la espectacular actuación del arquero Vozinha, por la que fue declarado como jugador del partido, Bubista dijo: "Estaba abrumado por la emoción; tiene mucha experiencia, se ha esforzado muchísimo para llegar a este escenario. Eran lágrimas de resiliencia. Hemos mostrado una gran organización defensiva, quiero dar la enhorabuena a mi equipo".

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Al cancerbero se le vio celebrando el resultado entre lágrimas. "No me gusta comentar las individualidades, pero ha tenido una gran actuación. Fue el mejor sobre el césped, pero creo que nuestro equipo estuvo muy bien en fase defensiva".

Señaló que lo más importante para él es la determinación y el esfuerzo. "El mundo del futbol está más abierto; las selecciones de menos categoría, por así decirlo, pueden disputarle los partidos a selecciones de mayor jerarquía. España ha tenido la posesión del balón casi durante todo el partido, pero controlarlo no es lo mismo. Nosotros hemos jugado de manera diferente, con transiciones rápidas", dijo.

Cabo Verde registro 238 líneas de pase en total, durante el juego ante España. (Foto: AFP)

Aprovechar el descanso

Sobre las palabras que dio a sus dirigidos durante el descanso, el técnico pidió al grupo que mantuvieran la calma y creyeran en sí mismos. "En los últimos minutos del partido tuvimos llegadas que podrían haber determinado el resultado".

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Cabo Verde se medirá en la siguiente jornada ante Uruguay. "Es un equipo muy complicado, muy poderoso, fuerte en las transiciones. Será difícil ganarles, pero siempre confiamos en nuestra preparación".