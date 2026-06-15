"No tenemos que volvernos locos ahora", pide Oyarzabal

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El atacante español Mikel Oyarzabal, sin pólvora este lunes en el decepcionante empate 0-0 ante Cabo Verde en el Mundial 2026, admitió que a su equipo le faltó "finura en el último pase", pero pidió calma y pensar en cómo ganar a Arabia Saudita en el segundo partido.

"No hemos estado finos en el último tercio (del campo). Todo el partido ha sido en su mitad. Está claro que aquí todo el mundo quiere ganar, nosotros queríamos, pero debemos mantener la calma y seguir trabajando como veníamos haciendo", dijo Oyarzabal durante la zona mixta del Estadio de Atlanta.

España generó su primera ocasión clara de peligro contra Cabo Verde hasta el minuto 38. (Foto: AFP)

El delantero de la Real Sociedad no quiso entrar en la discusión de si el empate se debe más a deméritos de la Roja o a méritos de su rival africano.

"Eso no importa mucho. Lo que está claro es que hemos empatado y ya está. Ellos están trabajados, han tenido a diez jugadores metidos en el área constantemente, sabían lo que tenían que hacer. Creo que, si hubiera entrado alguna de las del principio, el partido iba a ser muy diferente, pero no pudo ser", lamentó.

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"No tenemos que volvernos locos ahora. Lo que toca es descansar y pensar en el siguiente", se resignó.

También habló con los periodistas el arquero Unai Simón, que defendió especialmente que Cabo Verde es un equipo con poco nombre para el gran público, pero con calidad en su plantel.

Vozinha (de amarillo) fue la gran figura del partido al evitar la caída de su arco. (Foto: AFP)

"No hemos dejado jugar mucho a Cabo Verde, que en los siguientes partidos ya veréis que es un equipo que juega mucho. La virtud de Cabo Verde es el ataque y no les hemos dejado", dijo el arquero del Athletic.

"Creo que hemos hecho un buen partido. Hay que darle mérito al rival, a veces tenían una línea de seis. Es difícil pasar ante jugadores físicamente tan fuertes como los que tienen. Hay que darle valor al rival. Hemos intentado penetrar en esa muralla y no tuvimos finura", destacó.

Cabo Verde dio un golpe sobre la mesa de la Copa Mundial e igualó sin goles ante España, uno de los máximos candidatos al título. (Foto: AFP)

Simón hizo un llamado a la calma y defendió el planteamiento del técnico Luis de la Fuente.

"Hemos empezado como no queríamos. Por el ranking FIFA, contábamos con que debíamos ganar. Pero el futbol va de insistir y confiar en el míster, que nos dio un buen planteamiento", aseguró el portero de la Roja.