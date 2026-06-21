"Es bueno dejar a Lamine con más ganas", dice De la Fuente

-

El seleccionador español Luis de la Fuente se mostró muy satisfecho por el rendimiento de la Roja en el partido contra Arabia Saudita (victoria 4-0 este domingo en Atlanta), y quitó hierro a la sustitución de Lamine Yamal tras lograr su primer gol en un Mundial: "Es bueno dejarle con más ganas".

LEE TAMBIÉN: Noruega busca sellar su boleto con una victoria ante Senegal

Sobre lo distinto que fue este juego respecto al del estreno ante Cabo Verde, el técnico comentó: "Los partidos son diferentes, aunque la propuesta quiere ser similar. Hemos hecho un primer tiempo excepcional y un segundo también bueno y, sobre todo, que nos permite dar continuidad y afrontar los partidos importantes que tenemos por delante. Uruguay va a ser un partido difícil y muy duro".

De la Fuente también reconoció que necesitaban más verticalidad e intensidad en el ataque. "Estamos muy contentos y hay que seguir creciendo y mejorando", dijo respecto al planteamiento que hicieron para meter a los árabes en su terreno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MARCA (@marca)

Partidazo de Lamine y Oyarzabal

"Rodrigo ha hecho también un partido fantástico, los dos centrales extraordinarios, Lamine está en perfectas condiciones para acometer partidos completos y de Oyarzabal qué vamos a decir, había tenido algún problemilla, que no se puede contar todo, pero tiene siempre un rendimiento excepcional".

El seleccionador dijo también que Lamine "ya está en perfectas condiciones y también es bueno dejarle así, con más ganas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CRACKS (@cracks_ig)

También comentó que si el resultado hubiera sido otro al medio tiempo, lo habría dejado más minutos. "El partido estaba decantado y consideramos que su aportación era lo que necesitábamos para que esté en la totalidad del tiempo en el próximo partido".

De la Fuente también hizo autocrítica y reconoció que pueden seguir mejorando. "La parte más positiva es que este equipo tiene un margen de mejora excepcional. Hoy corregimos aspectos del juego que el otro día no fluyeron".