Inglaterra tiene talento y confianza para ser campeona, afirma Saka

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Bukayo Saka aseguró que Inglaterra cuenta con el talento, la confianza y el liderazgo necesarios para conquistar la Copa del Mundo, objetivo que persigue tras varias actuaciones destacadas en torneos recientes.

El extremo del Arsenal, que disputó las finales de la Eurocopa de 2021 y 2024, además de los cuartos de final en Catar 2022, considera que esas experiencias han fortalecido al grupo de cara a United 2026.

"Cuando miro a mi alrededor veo el talento, la pasión y la confianza que tenemos. Hay auténticos ganadores y líderes. Con esa confianza creo que podemos dar el siguiente paso", afirmó desde la concentración inglesa en Kansas City.

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Saka también destacó el buen ambiente que reina en el equipo antes de su debut ante Croacia, programado para este miércoles por la primera jornada del Grupo L.

El atacante señaló además que el reciente título de la Premier League con el Arsenal le ha dado un impulso anímico importante, algo que espera trasladar a la selección durante el torneo.

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Respecto a las dudas sobre su estado físico tras una lesión en el tendón de Aquiles sufrida al final de la temporada, el futbolista de 24 años fue contundente: "Estoy listo para jugar".

Inglaterra debutará frente a Croacia en Arlington, Texas, y posteriormente se medirá a Ghana y Panamá en la fase de grupos.