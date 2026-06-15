En este Mundial Messi "será aún más fundamental", dice Scaloni

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En la víspera del debut mundialista de Argentina ante Argelia, el seleccionador Lionel Scaloni confirmó que su líder Lionel Messi se encuentra en buenas condiciones y tendrá un peso fundamental en la ambiciosa misión de revalidar el trofeo.

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A Messi "todo el mundo lo quiere ver dentro de una cancha, no solo los argentinos, por lo que le genera a todo el mundo", dijo el timonel al ser preguntado por el estado de Messi en su conferencia en Kansas City.

A punto de cumplir 39 años, el gran capitán sufrió una lesión muscular a finales de mayo jugando con el Inter Miami que activó todas las alarmas en su país.

Lionel Scaloni dirige la última práctica de Argentina antes del debut en el Mundial 2026. (Foto: AFP)

La recuperación de Messi, sin embargo, fue positiva y la semana pasada reapareció en un amistoso ante Islandia jugando 20 minutos y anotando un gol de penal.

Con sus palabras, Scaloni dio a entender que Messi está listo para debutar el martes en el sexto Mundial de su gloriosa carrera, récord de la historia del torneo.

"Él ha estado en diferentes condiciones pero siempre ha estado", afirmó. "No veo nada negativo de que esté adentro de una cancha".

"Para nosotros siempre ha sido fundamental y ahora lo será aún más, y se lo ve bien", describió el técnico en su conferencia en el estadio de Kansas City.

Sobre su primer obstáculo mundialista, Scaloni fue rotundo al avisar de los riesgos que plantea Argelia.

"Argelia es un rival similar a Marruecos. Tienen grandes jugadores y un gran entrenador. El Brasil Marruecos puede ser un buen ejemplo de que no hay que confiarse, ya hemos visto con España que no hay rival fácil", expuso Scaloni.