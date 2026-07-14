Inglaterra tiene listo su equipo para la semifinal: Saka volvería al once

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La selección de Inglaterra completó este martes su último entrenamiento antes de la semifinal del Mundial contra Argentina, con buenas noticias para Thomas Tuchel, quien tendría prácticamente definido el once para el duelo de este miércoles en Atlanta.

El técnico mantendría la base del equipo que eliminó a Noruega en cuartos de final y solo haría una modificación: Bukayo Saka regresaría a la alineación titular en sustitución de Noni Madueke.

Tuchel también apostaría por repetir la defensa que utilizó en el último partido. Ezri Konsa seguiría como lateral derecho, mientras que John Stones y Marc Guéhi formarían la pareja de centrales, una combinación que destacó por su solidez y buena salida de balón.

Bukayo Saka (izquierda) apunta a regresar a la titularidad en el duelo contra la Albiceleste. (Foto: AFP)

Además, el esquema permitió que Nico O'Reilly se incorporara con mayor libertad al mediocampo desde el lateral izquierdo.

En el aspecto físico, Reece James entrenó con normalidad tras superar una lesión en los isquiotibiales, aunque todavía no apunta a la titularidad. Djed Spence continuará como una opción desde el banquillo.

Time for the final touches pic.twitter.com/JY9NTVirxB — England (@England) July 14, 2026

La única ausencia en la práctica fue Jordan Henderson. En cambio, Declan Rice, quien había presentado un cuadro de enfermedad, trabajó sin problemas y todo indica que será titular frente a la Albiceleste.

Por su parte, Jarell Quansah continúa suspendido y será la única baja confirmada de Inglaterra para una semifinal en la que buscará el pase a la final del Mundial.

*Con información de The Mirror