Nayib Bukele: "Esto es París, imaginen si fuera El Salvador"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió su opinión sobre la tensión política entre las supernaciones de Estados Unidos y Rusia, así como los disturbios en Europa por las medidas sanitarias.

En su red social, el mandatario salvadoreño publicó un video donde se puede apreciar el contingente que el presidente francés Emmanuel Macron ha dispuesto en contra de los ciudadanos que se oponen a la vacunación obligatoria.

"Esto es París, hoy. Imagínate que esto fuera en El Salvador... ¿Qué dirían Francia, la Unión Europea y la 'comunidad internacional'?, honestamente", dice Bukele.

Luego se refirió a la situación política que ha tensado las relaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre una posible ofensiva contra Ucrania recordando que: "La verdadera guerra no está en Ucrania, está en Canadá, Australia, Francia, Bruselas, Inglaterra, Alemania, Italia... Solo quieren que mires para otro lado".

This is Paris, today.



Imagine this was in El Salvador...



What would France, the European Union, and the “international community” say?



Honestly.pic.twitter.com/SISlogq6qn — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 13, 2022 The real war is not in Ukraine, it’s in Canada, Australia, France, Brussels, England, Germany, Italy...



They just want you to look the other way. — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 13, 2022

Y es que algunas ciudades europeas ha sufrido de constantes manifestaciones en contra de las vacunación obligatoria contra el Covid-19. Este sábado, AFP informa que una parte de la caravana contra las restricciones anticovid llegó el domingo a Lille, en el norte de Francia, antes de viajar el lunes a Bruselas, donde las autoridades prohibieron cualquier manifestación motorizada para evitar "un bloqueo" de la ciudad.

Unos 300 vehículos con banderas francesas se estacionaron el domingo en el aparcamiento de un centro comercial a las afueras de Lille, una ciudad cercana a la frontera con Bélgica. Algunos policías estaban presentes mientras seguián llegando vehículos. Las autoridades han accionado con equipo antimotines para dispersar a los manifestantes.

El presidente Bukele constantemente intenta responder con estos mensajes a las críticas que hacen de su gobierno donde se le ha tildado de "dictador".