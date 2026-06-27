Nos tocó hacer un viaje express a México para ver el partidazo de España y Uruguay

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Viaje express a Guadalajara, pero valió la pena. En el moderno estadio donde juegan las Chivas, se vieron las caras uruguayos y españoles, quizá, por nombres, el duelo más esperado de la fase de grupos.

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Puede ser por la cercanía, porque somos vecinos, pero se sintió como volver a casa, luego de casi 15 días recorriendo Estados Unidos en la cobertura mundialista.

Desde acá presenciamos cómo vivió el partido Marcelo el “Loco” Bielsa. Lo sufrió más de la cuenta, por todo lo que implicaba. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)

El tráfico pesado y los bocinazos nos dieron la bienvenida en suelo mexicano, y también un muy amable taxista que quiso fungir de guía turístico para, en los 42 minutos de trayecto, intentar convencernos de que acá está la mejor comida y atractivos de su país.

Ya cerca del recinto, vivimos otra bonita experiencia de lo que es un Mundial. Miles de turistas, de otras naciones a las del partido, pero apoyando por cariño o recuerdos de la infancia.

"Yo vi jugar a Enzo Francescoli y era un lujo", comentó un seguidor salvadoreño, pero con la celeste de los sudamericanos encima.

Estos aficionados chapines, con la camisola de España, para apoyar a los europeos en Guadalajara. (Foto: Rudy Martínez)

También llegaron seguidores con camisa de Real Madrid y Barcelona que le van a España, incluidos un par de guatemaltecos. Otros compatriotas sí llegaron con los colores azul y blanco.

El clima también nos recordó Guatemala, gran sol a mediodía, luego un aguacero que duró unos 20 minutos para darle paso a un hermoso cielo despejado previo al pitazo inicial.

En el partido lujo ver a Yamal, porque es de los jugadores que siempre encaran cuando ven un espacio. Regate, habilidad y la portería entre ceja y ceja siempre.

Esta caja poporopos cuesta 110 quetzales. Carísimo todo. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)

La oferta gastronómica varía un poco, con relación a los estadios de más al norte. Acá muchos poporopos y pizzas; y no tantas hamburguesas y hot dogs.

De tomar: cerveza, gaseosa y tequila, novedoso. Eso sí, cada vaso de cualquier bebida supera los 100 quetzales. Lo caro, no cambia.

¿Y de música en las pausas? "Puro mexican", mariachis, la Chona y el infaltable Cielito Lindo. Las horas de avión valieron la pena, hola y adiós México porque este sábado ya estamos de nuevo en Dallas para ver el Argentina ante Jordania. ¡Qué no pare la fiesta!