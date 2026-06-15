Cabo Verde rompe las quinielas y frena a una España sin ideas

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La primera gran sorpresa de United 2026 llegó en Atlanta, donde Cabo Verde, debutante en mundiales, consiguió un heroico empate 0-0 ante la poderosa España.

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El conjunto europeo arrancó adueñándose de la pelota, moviendo los hilos en territorio rival y buscando abrir el candado africano.

Estas son las estadísticas que dejó el primer empate a cero de United 2026. (Sofascore)

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No obstante, el dominio de la Roja careció de profundidad en el último cuarto de la cancha. La defensa de los Tiburones Azules se plantó con una disciplina envidiable, anulando las bandas y frustrando cada aproximación española antes del descanso.

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El drama se trasladó al complemento. Al ver que el tiempo se diluía y el papelón cobraba fuerza, el banquillo español reaccionó enviando al campo toda su artillería pesada: Lamine Yamal, Nico Williams y Dani Olmo revolucionaron el ataque. Pero el muro caboverdiano no se agrietó.

Con puro corazón y un orden táctico impecable, resistieron los embates e incluso asustaron a la contra. El cuadro africano acarició la gloria con un cabezazo de Diney Borges que Unai Simón logró controlar.

Vozinha, portero de Cabo Verde, fue premiado como el mejor jugador del partido. Tuvo 7 atajadas y mantuvo el cero para el histórico empate ante la Roja. (Sofascore)

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Un debut amargo y con serios deberes para España, frente a una Cabo Verde que celebra este punto como una auténtica Copa del Mundo.

La Roja ahora deberá pasar la página, mejorar su eficiencia de cara al marco y pensar en el juego ante Arabia Saudí, su próximo reto el 21 de junio.