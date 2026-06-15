Los récords que Messi aspira a batir en el Mundial 2026

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A sus casi 39 años, la lista de récords superados por Lionel Messi en los Mundiales es exuberante; sin embargo, todavía quedan marcas históricas en las que puede escribir su nombre.

Al astro argentino aún le espera un "último baile" en el Mundial de 2026, justa en la que debutará este martes con la misión de retener el título conseguido en Catar 2022.

El astro argentino es el único jugador en la historia que ha ganado dos veces el Balón de Oro al mejor jugador en una Copa del Mundo: en Brasil 2014 y Catar 2022. (Foto: AFP)

Participaciones en el Mundial

Tras ser convocados para esta Copa del Mundo, Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el mexicano Guillermo Ochoa se convierten en los únicos futbolistas en la historia en participar en seis ediciones diferentes.

De todos ellos, el argentino será probablemente el primero en saltar al césped en su sexto torneo este martes, durante el debut frente a Argelia. Cristiano Ronaldo deberá esperar al miércoles para seguir sus pasos, mientras que Ochoa vio el debut de México desde el banquillo de suplentes.

En sus dos décadas en la élite absoluta, Messi compitió previamente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, donde finalmente alzó el trofeo soñado.

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Goles anotados

En su trayectoria mundialista, Messi suma 13 goles y es el jugador en activo más cercano al récord histórico de 16 tantos, que pertenece a Miroslav Klose.

El argentino tiene opciones de desbancar al alemán de la cima de máximos artilleros, aunque el francés Kylian Mbappé, 11 años más joven que Messi, pisa fuerte desde atrás con 12 dianas en su cuenta.

El actual jugador del Inter Miami ha disputado 26 partidos mundialistas, otro récord que está en manos del argentino. (Foto: AFP)

Partidos ganados

Messi tiene todavía más cerca otra marca de Klose: la de más partidos ganados en la historia de los Mundiales.

El exdelantero teutón se retiró con 17 victorias en cuatro participaciones, citas en las que siempre alcanzó, como mínimo, las semifinales con Alemania.

El capitán argentino llega a su última cita mundialista con 16 triunfos en su historial, tras haber sufrido una eliminación temprana en octavos de final en 2018 y otra en cuartos en 2010.