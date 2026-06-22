Cabo Verde sorprende y empata con Uruguay en un partido de alto voltaje

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Uruguay y Cabo Verde igualaron 2-2 este domingo en un vibrante encuentro por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado en Miami.

Ambas selecciones protagonizaron un duelo lleno de alternancias, goles y emoción hasta el pitazo final.

El conjunto africano sorprendió primero con un gol histórico. Kevin Pina abrió el marcador al minuto 21 con un potente tiro libre que atravesó la barrera y sorprendió a Fernando Muslera. Fue el primer gol de Cabo Verde en una Copa del Mundo.

Uruguay reaccionó con insistencia y encontró el empate en el tramo final del primer tiempo. Maxi Araújo marcó de cabeza al 43 tras una llegada por banda que desordenó a la defensa rival.

Cabo Verde secure their second point in the #FIFAWorldCup! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026

Sin embargo, la Celeste dio vuelta al partido de inmediato. Araújo volvió a aparecer al 44' para adelantar a los charrúas, y Agustín Canobbio amplió la ventaja en el sexto minuto de añadido, aprovechando un rebote dentro del área tras un intento de despeje que terminó estrellándose en el palo.

Cuando parecía que Uruguay controlaba el encuentro, Cabo Verde volvió a meterse en el partido en el minuto 60.

Ambas selecciones se mantienen con opciones de clasificar. (Foto: Sofascore)

Helio Varela aprovechó un error en la salida de Mathías Olivera para definir ante Muslera, quien dejó descubierto su marco y estableció el 2-2 definitivo.

En el tramo final, ambos equipos buscaron el gol del triunfo con llegadas claras, pero el marcador ya no se movió. El empate deja todo abierto en el Grupo H, que se definirá en la última jornada, este viernes.