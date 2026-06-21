Rangnick asegura que Austria puede "sorprender a Argentina” en el Mundial

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Previo al duelo ante Argentina por la Copa Mundial de la FIFA 2026, el seleccionador de Austria, Ralf Rangnick, reconoció la dificultad del reto.

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Sin embargo, aseguró que su equipo afrontará el partido de este lunes (11:00 a. m.) con valentía y ambición en busca de una nueva sorpresa.

"Primero hablemos de las debilidades de Argentina, porque no hay ninguna que hayamos podido observar", afirmó el técnico alemán.

Rangnick destacó la riqueza futbolística del conjunto campeón del mundo. "Tienen jugadores individuales excepcionales y pueden jugar con distintos sistemas", señaló, antes de referirse a Lionel Messi.

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"Argentina es mucho más que Messi, pero obviamente tienen al mejor jugador de todos los tiempos. Nosotros tenemos que demostrar que somos uno de los mejores equipos del torneo", añadió.

El estratega insistió en que Austria deberá hacer un partido casi perfecto. "Tenemos que ser muy fuertes tácticamente, muy valientes y jugar con mucha energía", explicó.

Austria llega al encuentro con confianza tras debutar con victoria 3-1 ante Jordania, mientras que Argentina también suma tres puntos después de su estreno ante Argelia.

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El ganador del duelo dará un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final en el grupo. "Jugaremos contra todos los pronósticos, pero tenemos opciones de sorprender", advirtió Rangnick.

Por su parte, el mediocampista Marcel Sabitzer aseguró que el equipo se siente preparado: "Estamos relajados, concentrados y queremos ser el mejor equipo en la cancha".