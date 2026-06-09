Mundial 2026
  • Copa Mundial 2026

Calendario completo del Mundial de Norteamérica 2026

  • Con información de AFP
08 de junio de 2026, 19:40
El Trionda, balón oficial de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Trionda, balón oficial de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comienza el jueves 11 de junio y culmina el 19 de julio, con 48 selecciones repartidas en doce grupos en la fase inicial.

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El primer y segundo lugar de cada conjunto, y los ocho mejores terceros, se clasificarán para los dieciseisavos de final.

Francia celebra el segundo gol de su equipo durante el amistoso contra Irlanda del Norte. Fue su último juego previo al Mundial.
Francia celebra el segundo gol de su equipo durante el amistoso contra Irlanda del Norte. Fue su último juego previo al Mundial.

El partido inaugural se juega en el Estadio Ciudad de México, y la final tendrá lugar el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

En total se disputarán 104 partidos, de los cuales 72 corresponden a la primera fase.

Los 12 grupos

A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa

B: Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar, Suiza

C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez

G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

I: Francia, Senegal, Irak, Noruega

J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania

K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia

L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Vendedores exhiben recuerdos con la forma del trofeo de la Copa Mundial en una calle de la Ciudad de México.
Vendedores exhiben recuerdos con la forma del trofeo de la Copa Mundial en una calle de la Ciudad de México.

PRIMERA FASE

Primera jornada

11 de junio

(1:00 p. m.) México - Sudáfrica (Grupo A) - Estadio Ciudad de México

(8:00 p. m.) Corea del Sur - República Checa (Grupo A) - Estadio Guadalajara

12 de junio

(1:00 p. m.) Canadá - Bosnia (Grupo B) - Estadio Toronto

(7:00 p. m.) Estados Unidos - Paraguay (Grupo D) - Estadio Los Ángeles

13 de junio

(1:00 p. m.) Catar - Suiza (Grupo B) - Estadio Bahía de San Francisco

(4:00 p. m.) Brasil - Marruecos (Grupo C) - Estadio Nueva York/Nueva Jersey

(7:00 p. m.) Haití - Escocia (Grupo C) - Estadio Boston

(10:00 p. m.) Australia - Turquía (Grupo D) - BC Place Vancouver

14 de junio

(11:00 a. m.) Alemania - Curazao (Grupo E) - Estadio Houston

(2:00 p. m.) Países Bajos - Japón (Grupo F) - Estadio Dallas

(5:00 p. m.) Costa de Marfil - Ecuador (Grupo E) - Estadio Filadelfia

(8:00 p. m.) Suecia - Túnez (Grupo F) - Estadio Monterrey

15 de junio

(10:00 a. m.) España - Cabo Verde (Grupo H) - Estadio Atlanta

(1:00 p. m.) Bélgica - Egipto (Grupo G) - Estadio Seattle

(4:00 p. m.) Arabia Saudita - Uruguay (Grupo H) - Estadio Miami

(7:00 p. m.) Irán - Nueva Zelanda (Grupo G) - Estadio Los Ángeles

16 de junio

(1:00 p. m.) Francia - Senegal (Grupo I) - Estadio Nueva York/Nueva Jersey

(4:00 p. m.) Irak - Noruega (Grupo I) - Estadio Boston

(7:00 p. m.) Argentina - Argelia (Grupo J) - Estadio Kansas City

(10:00 p. m.) Austria - Jordania (Grupo J) - Estadio Bahía de San Francisco

17 de junio

(11:00 a. m.) Portugal - RD Congo (Grupo K) - Estadio Houston

(2:00 p. m.) Inglaterra - Croacia (Grupo L) - Estadio Dallas

(5:00 p. m.) Ghana - Panamá (Grupo L) - Estadio Toronto

(8:00 p. m.) Uzbekistán - Colombia (Grupo K) - Estadio Ciudad de México

Vista del Estadio Kansas City durante la jornada de visita para los medios previa a United 2026.
Vista del Estadio Kansas City durante la jornada de visita para los medios previa a United 2026.

Segunda jornada

18 de junio

(10:00 a. m.) República Checa - Sudáfrica (Grupo A) - Estadio Atlanta

(1:00 p. m.) Suiza - Bosnia (Grupo B) - Estadio Los Ángeles

(4:00 p. m.) Canadá - Catar (Grupo B) - BC Place Vancouver

(7:00 p. m.) México - Corea del Sur (Grupo A) - Estadio Guadalajara

19 de junio

(1:00 p. m.) Estados Unidos - Australia (Grupo D) - Estadio Seattle

(4:00 p. m.) Escocia - Marruecos (Grupo C) - Estadio Boston

(6:30 p. m.) Brasil - Haití (Grupo C) - Estadio Filadelfia

(9:00 p. m.) Turquía - Paraguay (Grupo D) - Estadio Bahía de San Francisco

20 de junio

(11:00 a. m.) Países Bajos - Suecia (Grupo F) - Estadio Houston

(2:00 p. m.) Alemania - Costa de Marfil (Grupo E) - Estadio Toronto

(6:00 p. m.) Ecuador - Curazao (Grupo E) - Estadio Kansas City

(10:00 p. m.) Túnez - Japón (Grupo F) - Estadio Monterrey

21 de junio

(10:00 a. m.) España - Arabia Saudita (Grupo H) - Estadio Atlanta

(1:00 p. m.) Bélgica - Irán (Grupo G) - Estadio Los Ángeles

(4:00 p. m.) Uruguay - Cabo Verde (Grupo H) - Estadio Miami

(7:00 p. m.) Nueva Zelanda - Egipto (Grupo G) - BC Place Vancouver

22 de junio

(11:00 a. m.) Argentina - Austria (Grupo J) - Estadio Dallas

(3:00 p. m.) Francia - Irak (Grupo I) - Estadio Filadelfia

(6:00 p. m.) Noruega - Senegal (Grupo I) - Estadio Nueva York/Nueva Jersey

(9:00 p. m.) Jordania - Argelia (Grupo J) - Estadio Bahía de San Francisco

23 de junio

(11: a. m.) Portugal - Uzbekistán (Grupo K) - Estadio Houston

(2:00 p. m.) Inglaterra - Ghana (Grupo L) - Estadio Boston

(5:00 p. m.) Panamá - Croacia (Grupo L) - Estadio Toronto

(8:00 p. m.) Colombia - RD Congo (Grupo K) - Estadio Guadalajara

Así luce el vestuario para los visitantes en el Estadio Kansas City.
Así luce el vestuario para los visitantes en el Estadio Kansas City.

Tercera jornada

24 de junio

(1:00 p. m.) Suiza - Canadá (Grupo B) - BC Place Vancouver

(1:00 p. m.) Bosnia - Catar (Grupo B) - Estadio Seattle

(4:00 p. m.) Escocia - Brasil (Grupo C) - Estadio Miami

(4:00 p. m.) Marruecos - Haití (Grupo C) - Estadio Atlanta

(7:00 p. m.) República Checa - México (Grupo A) - Estadio Ciudad de México

(7:00 p. m.) Sudáfrica - Corea del Sur (Grupo A) - Estadio Monterrey

25 de junio

(2:00 p. m.) Curazao - Costa de Marfil (Grupo E) - Estadio Filadelfia

(2:00 p. m.) Ecuador - Alemania (Grupo E) - Estadio Nueva York/Nueva Jersey

(5:00 p. m.) Japón - Suecia (Grupo F) - Estadio Dallas

(5:00 p. m.) Túnez - Países Bajos (Grupo F) - Estadio Kansas City

(8:00 p. m.) Turquía - Estados Unidos (Grupo D) - Estadio Los Ángeles

(8:00 p. m.) Paraguay - Australia (Grupo D) - Estadio Bahía de San Francisco

26 de junio

(1:00 p. m.) Noruega - Francia (Grupo I) - Estadio Boston

(1:00 p. m.) Senegal - Irak (Grupo I) - Estadio Toronto

(6:00 p. m.) Cabo Verde - Arabia Saudita (Grupo H) - Estadio Houston

(6:00 p. m.) Uruguay - España (Grupo H) - Estadio Guadalajara

(9:00 p. m.) Egipto - Irán (Grupo G) - Estadio Seattle

(9:00 p. m.) Nueva Zelanda - Bélgica (Grupo G) - BC Place Vancouver

27 de junio

(3:00 p. m.) Panamá - Inglaterra (Grupo L) - Estadio Nueva York/Nueva Jersey

(3:00 p. m.) Croacia - Ghana (Grupo L) - Estadio Filadelfia

(5:30 p. m.) Colombia - Portugal (Grupo K) - Estadio Miami

(5:30 p. m.) RD Congo - Uzbekistán (Grupo K) - Estadio Atlanta

(8:00 p. m.) Argelia - Austria (Grupo J) - Estadio Kansas City

(8:00 p. m.) Jordania - Argentina (Grupo J) - Estadio Dallas

Acceso de los equipos al terreno de juego en el Estadio Kansas City.
Acceso de los equipos al terreno de juego en el Estadio Kansas City.

DIECISEISAVOS DE FINAL

28 de junio

(1:00 p. m.) 2A - 2B - Estadio Los Ángeles (Partido 73)

29 de junio

(11:00 a. m.) 1C - 2F - Estadio Houston (P76)

(2:30 p. m.) 1E - 3ABCDF - Estadio Boston (P74)

(7:00 p. m.) 1F - 2C - Estadio Monterrey (P75)

30 de junio

(11:00 a. m.) 2E - 2I - Estadio Dallas (P78)

(3:00 p. m.) 1I - 3CDFGH - Estadio Nueva York/Nueva Jersey (P77)

(7:00 p. m.) 1A - 3CEFHI - Estadio Ciudad de México (P79)

1 de julio

(10:00 a. m.) 1L - 3EHIJK - Estadio Atlanta (P80)

(2:00 p. m.) 1G - 3AEHIJ - Estadio Seattle (P82)

(6:00 p. m.) 1D - 3BEFIJ - Estadio Bahía de San Francisco (P81)

2 de julio

(1:00 p. m.) 1H - 2J - Estadio Los Ángeles (P84)

(5:00 p. m.) 2K - 2L - Estadio Toronto (P83)

(9:00 p. m.) 1B - 3EFGIJ - BC Place Vancouver (P85)

3 de julio

(12:00 p. m.) 2D - 2G - Estadio Dallas (P88)

(4:00 p. m.) 1J - 2H - Estadio Miami (P86)

(7:30 p. m.) 1K - 3DEIJL - Estadio Kansas City (P87)

El vestuario del Equipo A está decorado con camisetas de la selección estadounidense, petos de entrenamiento y el balón oficial.
El vestuario del Equipo A está decorado con camisetas de la selección estadounidense, petos de entrenamiento y el balón oficial.

OCTAVOS DE FINAL

4 de julio

(11:00 a. m.) Ganador 73 - Ganador 75 - Estadio Houston (P90)

(3:00 p. m.) G74 - G77 - Estadio Filadelfia (P89)

5 de julio

(2:00 p. m.) G76 - G78 - Estadio Nueva York/Nueva Jersey (P91)

(6:00 p. m.) G79 - G80 - Estadio Ciudad de México (P92)

6 de julio

(1:00 p. m.) G83 - G84 - Estadio Dallas (P93)

(6:00 p. m.) G81 - G82 - Estadio Seattle (P94)

7 de julio

(10:00 a. m.) G86 - G88 - Estadio Atlanta (P95)

(2:00 p. m.) G85 - G87 - BC Place Vancouver (P96)

CUARTOS DE FINAL

9 de julio

(2:00 p. m.) G89 - G90 - Estadio Boston (P97)

10 de julio

(1:00 p. m.) G93 - G94 - Estadio Los Ángeles (P98)

11 de julio

(3:00 p. m.) G91 - G92 - Estadio Miami (P99)

12 de julio

(7:00 p. m.) G95 - G96 - Estadio Kansas City (P100)

Un vendedor ambulante con una máscara tradicional de lucha libre mexicana, posa frente a una réplica gigante del trofeo del Mundial en Ciudad de México.
Un vendedor ambulante con una máscara tradicional de lucha libre mexicana, posa frente a una réplica gigante del trofeo del Mundial en Ciudad de México.

SEMIFINALES

14 de julio

(1:00 p. m.) G97 - G98 - Estadio Dallas (P101)

15 de julio

(1:00 p. m.) G99 - G100 - Estadio Atlanta (P102)

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

18 de julio

(3:00 p. m.) Perdedor 101 - Perdedor 102 - Estadio Miami

FINAL

19 de julio

(1:00 p. m.) G101 - G102 - Estadio Nueva York/Nueva Jersey

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