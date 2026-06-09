Calendario completo del Mundial de Norteamérica 2026

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comienza el jueves 11 de junio y culmina el 19 de julio, con 48 selecciones repartidas en doce grupos en la fase inicial.
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El primer y segundo lugar de cada conjunto, y los ocho mejores terceros, se clasificarán para los dieciseisavos de final.
El partido inaugural se juega en el Estadio Ciudad de México, y la final tendrá lugar el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.
En total se disputarán 104 partidos, de los cuales 72 corresponden a la primera fase.
Los 12 grupos
A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa
B: Canadá, Bosnia-Herzegovina, Catar, Suiza
C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía
E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
F: Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez
G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
I: Francia, Senegal, Irak, Noruega
J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
K: Portugal, RD Congo, Uzbekistán, Colombia
L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá
PRIMERA FASE
Primera jornada
11 de junio
(1:00 p. m.) México - Sudáfrica (Grupo A) - Estadio Ciudad de México
(8:00 p. m.) Corea del Sur - República Checa (Grupo A) - Estadio Guadalajara
12 de junio
(1:00 p. m.) Canadá - Bosnia (Grupo B) - Estadio Toronto
(7:00 p. m.) Estados Unidos - Paraguay (Grupo D) - Estadio Los Ángeles
13 de junio
(1:00 p. m.) Catar - Suiza (Grupo B) - Estadio Bahía de San Francisco
(4:00 p. m.) Brasil - Marruecos (Grupo C) - Estadio Nueva York/Nueva Jersey
(7:00 p. m.) Haití - Escocia (Grupo C) - Estadio Boston
(10:00 p. m.) Australia - Turquía (Grupo D) - BC Place Vancouver
14 de junio
(11:00 a. m.) Alemania - Curazao (Grupo E) - Estadio Houston
(2:00 p. m.) Países Bajos - Japón (Grupo F) - Estadio Dallas
(5:00 p. m.) Costa de Marfil - Ecuador (Grupo E) - Estadio Filadelfia
(8:00 p. m.) Suecia - Túnez (Grupo F) - Estadio Monterrey
15 de junio
(10:00 a. m.) España - Cabo Verde (Grupo H) - Estadio Atlanta
(1:00 p. m.) Bélgica - Egipto (Grupo G) - Estadio Seattle
(4:00 p. m.) Arabia Saudita - Uruguay (Grupo H) - Estadio Miami
(7:00 p. m.) Irán - Nueva Zelanda (Grupo G) - Estadio Los Ángeles
16 de junio
(1:00 p. m.) Francia - Senegal (Grupo I) - Estadio Nueva York/Nueva Jersey
(4:00 p. m.) Irak - Noruega (Grupo I) - Estadio Boston
(7:00 p. m.) Argentina - Argelia (Grupo J) - Estadio Kansas City
(10:00 p. m.) Austria - Jordania (Grupo J) - Estadio Bahía de San Francisco
17 de junio
(11:00 a. m.) Portugal - RD Congo (Grupo K) - Estadio Houston
(2:00 p. m.) Inglaterra - Croacia (Grupo L) - Estadio Dallas
(5:00 p. m.) Ghana - Panamá (Grupo L) - Estadio Toronto
(8:00 p. m.) Uzbekistán - Colombia (Grupo K) - Estadio Ciudad de México
Segunda jornada
18 de junio
(10:00 a. m.) República Checa - Sudáfrica (Grupo A) - Estadio Atlanta
(1:00 p. m.) Suiza - Bosnia (Grupo B) - Estadio Los Ángeles
(4:00 p. m.) Canadá - Catar (Grupo B) - BC Place Vancouver
(7:00 p. m.) México - Corea del Sur (Grupo A) - Estadio Guadalajara
19 de junio
(1:00 p. m.) Estados Unidos - Australia (Grupo D) - Estadio Seattle
(4:00 p. m.) Escocia - Marruecos (Grupo C) - Estadio Boston
(6:30 p. m.) Brasil - Haití (Grupo C) - Estadio Filadelfia
(9:00 p. m.) Turquía - Paraguay (Grupo D) - Estadio Bahía de San Francisco
20 de junio
(11:00 a. m.) Países Bajos - Suecia (Grupo F) - Estadio Houston
(2:00 p. m.) Alemania - Costa de Marfil (Grupo E) - Estadio Toronto
(6:00 p. m.) Ecuador - Curazao (Grupo E) - Estadio Kansas City
(10:00 p. m.) Túnez - Japón (Grupo F) - Estadio Monterrey
21 de junio
(10:00 a. m.) España - Arabia Saudita (Grupo H) - Estadio Atlanta
(1:00 p. m.) Bélgica - Irán (Grupo G) - Estadio Los Ángeles
(4:00 p. m.) Uruguay - Cabo Verde (Grupo H) - Estadio Miami
(7:00 p. m.) Nueva Zelanda - Egipto (Grupo G) - BC Place Vancouver
22 de junio
(11:00 a. m.) Argentina - Austria (Grupo J) - Estadio Dallas
(3:00 p. m.) Francia - Irak (Grupo I) - Estadio Filadelfia
(6:00 p. m.) Noruega - Senegal (Grupo I) - Estadio Nueva York/Nueva Jersey
(9:00 p. m.) Jordania - Argelia (Grupo J) - Estadio Bahía de San Francisco
23 de junio
(11: a. m.) Portugal - Uzbekistán (Grupo K) - Estadio Houston
(2:00 p. m.) Inglaterra - Ghana (Grupo L) - Estadio Boston
(5:00 p. m.) Panamá - Croacia (Grupo L) - Estadio Toronto
(8:00 p. m.) Colombia - RD Congo (Grupo K) - Estadio Guadalajara
Tercera jornada
24 de junio
(1:00 p. m.) Suiza - Canadá (Grupo B) - BC Place Vancouver
(1:00 p. m.) Bosnia - Catar (Grupo B) - Estadio Seattle
(4:00 p. m.) Escocia - Brasil (Grupo C) - Estadio Miami
(4:00 p. m.) Marruecos - Haití (Grupo C) - Estadio Atlanta
(7:00 p. m.) República Checa - México (Grupo A) - Estadio Ciudad de México
(7:00 p. m.) Sudáfrica - Corea del Sur (Grupo A) - Estadio Monterrey
25 de junio
(2:00 p. m.) Curazao - Costa de Marfil (Grupo E) - Estadio Filadelfia
(2:00 p. m.) Ecuador - Alemania (Grupo E) - Estadio Nueva York/Nueva Jersey
(5:00 p. m.) Japón - Suecia (Grupo F) - Estadio Dallas
(5:00 p. m.) Túnez - Países Bajos (Grupo F) - Estadio Kansas City
(8:00 p. m.) Turquía - Estados Unidos (Grupo D) - Estadio Los Ángeles
(8:00 p. m.) Paraguay - Australia (Grupo D) - Estadio Bahía de San Francisco
26 de junio
(1:00 p. m.) Noruega - Francia (Grupo I) - Estadio Boston
(1:00 p. m.) Senegal - Irak (Grupo I) - Estadio Toronto
(6:00 p. m.) Cabo Verde - Arabia Saudita (Grupo H) - Estadio Houston
(6:00 p. m.) Uruguay - España (Grupo H) - Estadio Guadalajara
(9:00 p. m.) Egipto - Irán (Grupo G) - Estadio Seattle
(9:00 p. m.) Nueva Zelanda - Bélgica (Grupo G) - BC Place Vancouver
27 de junio
(3:00 p. m.) Panamá - Inglaterra (Grupo L) - Estadio Nueva York/Nueva Jersey
(3:00 p. m.) Croacia - Ghana (Grupo L) - Estadio Filadelfia
(5:30 p. m.) Colombia - Portugal (Grupo K) - Estadio Miami
(5:30 p. m.) RD Congo - Uzbekistán (Grupo K) - Estadio Atlanta
(8:00 p. m.) Argelia - Austria (Grupo J) - Estadio Kansas City
(8:00 p. m.) Jordania - Argentina (Grupo J) - Estadio Dallas
DIECISEISAVOS DE FINAL
28 de junio
(1:00 p. m.) 2A - 2B - Estadio Los Ángeles (Partido 73)
29 de junio
(11:00 a. m.) 1C - 2F - Estadio Houston (P76)
(2:30 p. m.) 1E - 3ABCDF - Estadio Boston (P74)
(7:00 p. m.) 1F - 2C - Estadio Monterrey (P75)
30 de junio
(11:00 a. m.) 2E - 2I - Estadio Dallas (P78)
(3:00 p. m.) 1I - 3CDFGH - Estadio Nueva York/Nueva Jersey (P77)
(7:00 p. m.) 1A - 3CEFHI - Estadio Ciudad de México (P79)
1 de julio
(10:00 a. m.) 1L - 3EHIJK - Estadio Atlanta (P80)
(2:00 p. m.) 1G - 3AEHIJ - Estadio Seattle (P82)
(6:00 p. m.) 1D - 3BEFIJ - Estadio Bahía de San Francisco (P81)
2 de julio
(1:00 p. m.) 1H - 2J - Estadio Los Ángeles (P84)
(5:00 p. m.) 2K - 2L - Estadio Toronto (P83)
(9:00 p. m.) 1B - 3EFGIJ - BC Place Vancouver (P85)
3 de julio
(12:00 p. m.) 2D - 2G - Estadio Dallas (P88)
(4:00 p. m.) 1J - 2H - Estadio Miami (P86)
(7:30 p. m.) 1K - 3DEIJL - Estadio Kansas City (P87)
OCTAVOS DE FINAL
4 de julio
(11:00 a. m.) Ganador 73 - Ganador 75 - Estadio Houston (P90)
(3:00 p. m.) G74 - G77 - Estadio Filadelfia (P89)
5 de julio
(2:00 p. m.) G76 - G78 - Estadio Nueva York/Nueva Jersey (P91)
(6:00 p. m.) G79 - G80 - Estadio Ciudad de México (P92)
6 de julio
(1:00 p. m.) G83 - G84 - Estadio Dallas (P93)
(6:00 p. m.) G81 - G82 - Estadio Seattle (P94)
7 de julio
(10:00 a. m.) G86 - G88 - Estadio Atlanta (P95)
(2:00 p. m.) G85 - G87 - BC Place Vancouver (P96)
CUARTOS DE FINAL
9 de julio
(2:00 p. m.) G89 - G90 - Estadio Boston (P97)
10 de julio
(1:00 p. m.) G93 - G94 - Estadio Los Ángeles (P98)
11 de julio
(3:00 p. m.) G91 - G92 - Estadio Miami (P99)
12 de julio
(7:00 p. m.) G95 - G96 - Estadio Kansas City (P100)
SEMIFINALES
14 de julio
(1:00 p. m.) G97 - G98 - Estadio Dallas (P101)
15 de julio
(1:00 p. m.) G99 - G100 - Estadio Atlanta (P102)
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
18 de julio
(3:00 p. m.) Perdedor 101 - Perdedor 102 - Estadio Miami
FINAL
19 de julio
(1:00 p. m.) G101 - G102 - Estadio Nueva York/Nueva Jersey