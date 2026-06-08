Palmarés del Mundial de futbol desde la primera edición

Argentina es el último equipo que conquistó el Mundial de futbol en Catar 2022, su tercer título en la historia. Pero Brasil, con cinco estrellas, sigue siendo la selección que domina el palmarés del torneo de selecciones más importante.
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De cerca le siguen delegaciones como Italia, que por tercer torneo consecutivo se ha quedado sin la posibilidad de intentar alcanzar a la Canarinha, tras caer en el repechaje mundialista ante Bosnia y Herzegovina en penales.
Palmarés del Mundial de futbol
5 títulos: Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
4 títulos: Alemania (1954, 1974, 1990, 2014)
4 títulos: Italia (1934, 1938, 1982, 2006)
3 títulos: Argentina (1978, 1986, 2022)
2 títulos: Uruguay (1930, 1950)
2 títulos: Francia (1998, 2018)
1 título: Inglaterra (1966)
1 título: España (2010)
Resultados de las finales disputadas:
1930: Uruguay venció a Argentina 4-2 (en Uruguay)
1934: Italia a Checoslovaquia 2-1 en la prórroga (en Italia)
1938: Italia a Hungría 4-2 (en Francia)
1950: Uruguay a Brasil 2-1 (en Brasil) / En esta edición, el torneo se decidió por un grupo de cuatro, pero Uruguay se impuso al ganar el último partido, equivalente a una final.
1954: Alemania a Hungría 3-2 (en Suiza)
1958: Brasil a Suecia 5-2 (en Suecia)
1962: Brasil a Checoslovaquia 3-1 (en Chile)
1966: Inglaterra a Alemania Federal 4-2 en la prórroga (en Inglaterra)
1970: Brasil a Italia 4-1 (en México)
1974: Alemania Federal a Países Bajos 2-1 (en Alemania Federal)
1978: Argentina a Países Bajos 3-1 en la prórroga (en Argentina)
1982: Italia a Alemania 3-1 (en España)
1986: Argentina a Alemania Federal 3-2 (en México)
1990: Alemania Federal a Argentina 1-0 (en Italia)
1994: Brasil a Italia 0-0, 3-2 en penales (en Estados Unidos)
1998: Francia a Brasil 3-0 (en Francia)
2002: Brasil a Alemania 2-0 (en Corea del Sur y Japón)
2006: Italia a Francia 1-1, 5-3 en penales (en Alemania)
2010: España a Países Bajos 1-0 en la prórroga (en Sudáfrica)
2014: Alemania a Argentina 1-0 en la prórroga (en Brasil)
2018: Francia a Croacia 4-2 (en Rusia)
2022: Argentina a Francia 3-3, 4-2 en penales (en Catar)