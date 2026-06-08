Palmarés del Mundial de futbol desde la primera edición

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Argentina es el último equipo que conquistó el Mundial de futbol en Catar 2022, su tercer título en la historia. Pero Brasil, con cinco estrellas, sigue siendo la selección que domina el palmarés del torneo de selecciones más importante.

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De cerca le siguen delegaciones como Italia, que por tercer torneo consecutivo se ha quedado sin la posibilidad de intentar alcanzar a la Canarinha, tras caer en el repechaje mundialista ante Bosnia y Herzegovina en penales.

El trofeo actual de la Copa Mundial, que fue diseñado por el italiano Silvio Gazzaniga y estrenado en 1974, está valorado en más de 200,000 dólares (cerca de 1 millón y medio de quetzales).

Palmarés del Mundial de futbol

5 títulos: Brasil (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

4 títulos: Alemania (1954, 1974, 1990, 2014)

4 títulos: Italia (1934, 1938, 1982, 2006)

La selección Azzurra se coronó campeona recibiendo solo 2 goles en todo el torneo.

3 títulos: Argentina (1978, 1986, 2022)

2 títulos: Uruguay (1930, 1950)

2 títulos: Francia (1998, 2018)

1 título: Inglaterra (1966)

1 título: España (2010)

La Selección Española ganó su primer Mundial, convirtiéndose en el primer (y único) equipo europeo en ganar este torneo fuera de Europa.

Resultados de las finales disputadas:

1930: Uruguay venció a Argentina 4-2 (en Uruguay)

1934: Italia a Checoslovaquia 2-1 en la prórroga (en Italia)

1938: Italia a Hungría 4-2 (en Francia)

1950: Uruguay a Brasil 2-1 (en Brasil) / En esta edición, el torneo se decidió por un grupo de cuatro, pero Uruguay se impuso al ganar el último partido, equivalente a una final.

Pese a empezar perdiendo, Uruguay remontó el marcador 2-1 frente a más de 170 mil espectadores en el Estadio Maracaná.

1954: Alemania a Hungría 3-2 (en Suiza)

1958: Brasil a Suecia 5-2 (en Suecia)

1962: Brasil a Checoslovaquia 3-1 (en Chile)

1966: Inglaterra a Alemania Federal 4-2 en la prórroga (en Inglaterra)

1970: Brasil a Italia 4-1 (en México)

1974: Alemania Federal a Países Bajos 2-1 (en Alemania Federal)

1978: Argentina a Países Bajos 3-1 en la prórroga (en Argentina)

El Brasil de 2002, dirigido por Luiz Felipe Scolari, ganó los 7 partidos que disputó en el torneo. Hasta la fecha, ninguna otra selección ha igualado este récord en una sola edición mundialista.

1982: Italia a Alemania 3-1 (en España)

1986: Argentina a Alemania Federal 3-2 (en México)

1990: Alemania Federal a Argentina 1-0 (en Italia)

1994: Brasil a Italia 0-0, 3-2 en penales (en Estados Unidos)

1998: Francia a Brasil 3-0 (en Francia)

2002: Brasil a Alemania 2-0 (en Corea del Sur y Japón)

Argentina se coronó en 2022 y logró romper una sequía de 36 años sin ganar la Copa del Mundo.

2006: Italia a Francia 1-1, 5-3 en penales (en Alemania)

2010: España a Países Bajos 1-0 en la prórroga (en Sudáfrica)

2014: Alemania a Argentina 1-0 en la prórroga (en Brasil)

2018: Francia a Croacia 4-2 (en Rusia)

2022: Argentina a Francia 3-3, 4-2 en penales (en Catar)