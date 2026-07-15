¡Se calentaron! Aficionados argentinos molestaron a los ingleses

-

Al menos un detenido han dejado los intentos de bronca que protagonizaron aficionados argentinos e ingleses, después de la semifinal de la Copa del Mundo 2026, que se celebró en el Estadio de Atlanta.

La pasión de los seguidores argentinos ha quedado demostrada en cada partido de la Albiceleste en Estados Unidos. Alientan en la previa, durante el juego y después del mismo.

Este miércoles tuvieron su premio, cuando Argentina remontó y venció en los últimos minutos 2-1 a Inglaterra para avanzar a la final, donde enfrentará a España (el próximo domingo en Nueva Jersey) y peleará por el bicampeonato.

Los hechos

Pero, los festejos estuvieron a punto de salirse de control cuando argentinos e ingleses se toparon a la salida del estadio. Los cánticos de burla no se hicieron esperar. Algunos aficionados provocaron demás a los europeos y estos respondieron.

Hubo un par de puñetazos, pero la policía local intervino y no pasó a mayores.

HAY PROBLEMAS ⚽️



Aficionados argentinos provocaron roces con algunos fanáticos ingleses en las afueras del Atlanta Stadium.



Rudy Martínez | #DeportesND pic.twitter.com/GIIrLj9AsK — Nuestro Diario (@NuestroDiario) July 15, 2026

Más tarde, un grupo de ingleses se refrescaba en un restaurante cercano al estadio y cada vez que pasaban argentinos había encares e insultos. La policía estaba en el lugar y eso ayudó a que nada se saliera de control. Hubo un detenido de los aficionados ingleses.

Ahora los argentinos viajarán a Nueva Jersey para apoyar a su selección en la final ante España, pactada para el domingo, a la 1:00 p. m.