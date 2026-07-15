Desde la "general sur" vimos la hazaña argentina en Atlanta

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"El que no salta es un inglés..." fue el himno de batalla de los argentinos desde que supieron que les tocaría Inglaterra como rival en semifinales. Lo vivieron a su manera, se lo tomaron personal y le pusieron corazón.

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Este miércoles no digamos, desde las primeras horas del día retumbaba el coro y veíamos a gente saltar de un lado para otro. El momento más particular cuando plantaron bandera los "hinchas argentinos", fue durante el protocolo y la canción patriótica que identifica a Inglaterra. En el minuto que duró, se oyó con más fuerza: "El que no salta es un inglés...".

El hit del que "No salta..." se volvió a cantar al final del partido, pero esta vez jugadores con el público. (Foto: Pedro Mijangos)

En los 115 minutos que se jugaron les tocó vivir de todo, sobre todo sufrir, porque no les salían las cosas y, para colmo, en el segundo tiempo, iban abajo en el marcador. Pero pacientes y con un Messi más observador, pero determinante cuando toca el balón, todo se compuso. De sus pies salió el pase a Enzo Fernández para el 1-1 y el centro para Lautaro Martínez, en el 2-1.

Del "no lo creo", al festejo efusivo de los colegas sudamericanos. (Foto: Pedro Mijangos)

Nosotros vimos el partido desde una especie de "general" de periodistas, atrás de una portería, precisamente en la que la Albiceleste infló la red en ambas ocasiones. A la hora de las anotaciones explotaron todos los comunicadores argentinos, se abrazaron, lloraron, cantaron y uno efusivo se volteó a donde estábamos con dos colegas de Guatemala, uno de México y una de Honduras, para decirnos: "Alégrense porque esto es por Latinoamérica".