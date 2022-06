Camille Vasquez rompió el silencio sobre comentarios de su relación con Johnny Depp

Camille Vasquez rompió el silencio acerca de los rumores en redes sociales de que ella y Johnny Depp están están saliendo.

La abogada del famoso se confesó en una entrevista para la revista People y decidió aclarar lo que se dice de ella y su famoso cliente.

La famosa defensora mostró su decepción por que la gente pensara que sus interacciones con Depp eran “inapropiadas o poco profesionales” y mencionó que los rumores son sexistas y no le sorprenden.

“Me preocupo mucho por mis clientes y obviamente nos hemos vuelto cercanos. Pero cuando digo nosotros, me refiero a todo el equipo y por supuesto, eso incluye a Johnny”.

“Supongo que viene por el hecho de ser una mujer que simplemente hace su trabajo, es sexista y desafortunado, Johnny es un amigo que conozco y represento desde hace cuatro años y medio”, aclaró.

“Este hombre estaba luchando por su vida y me rompió el corazón verlo día tras día tener que sentarse allí y escuchar las acusaciones más horribles que se hicieron en su contra, si pudiera proporcionar un poco de consuelo, por supuesto que haría eso, ya sea tomando su mano o haciéndole saber que estábamos allí y que íbamos a luchar por él porque se lo merecía”.

Vasquez aclaró que no pensaría en salir con Johnny Depp pues ella está en una relación “muy feliz” y porque es “poco ético” salir con clientes: "Tengo novio, soy muy feliz en mi relación", agregó.

Tras 6 semanas de juicio el jurado deliberó a favor de Johnny Depp. Amber Heard obtuvo una victoria menor.