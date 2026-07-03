Caminar por las calles de los últimos momentos de Kennedy

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El 22 de noviembre de 1963, la población de Dallas, Texas, fue testigo del asesinato del presidente John F. Kennedy y Soy502 hizo el recorrido por las calles de la recordada caravana.

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Hay destinos que sorprenden por su arquitectura, su gastronomía o sus paisajes. Y luego están aquellos que, simplemente, te hacen guardar silencio, obligándote a usar la imaginación para poder tener una vaga idea de lo que sucedió en esos momentos que son parte de su historia.

Eso fue lo que sentimos al recorrer las calles de Dallas por donde pasó la caravana del presidente John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Día en el que las investigaciones basada en testigos presentes, las calles estaban repletas de curiosos como seguidores, más de 150 mil personas esperaban la llegada del presidente.

Seguimos el mismo trayecto que realizó la limusina presidencial aquella mañana. Imaginamos a las personas reunidas para saludar al mandatario, los aplausos y el ambiente festivo que, en cuestión de minutos, se transformó en uno de los episodios más impactantes del siglo XX.

Caminamos por "Main Street" (Calle Prinicpal de Dallas en español), la que sigue siendo la de mayor concurrencia por los comercios y ahora en el medio se encuentra el edificio de oficinas del Banco de Norteamérica.

Esquina que une la "Main Street" con "Houston", girando hacia "Elm Street". (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502).

Unas cinco cuadras arriba, nos encontramos con la intersección de la calle "Houston" y "Elm Street" (Call Elm en español), punto en que el piloto de la limusina donde se encontraba Kennedy tuvo que detenerse por un momento, perdiendo velocidad; causado por la cantidad de personas que se interponían.

Al acercarnos a Dealey Plaza, el recorrido cambia por completo. la avenida gira y, frente a nosotros, aparece el antiguo "Texas School Book Depository", el edificio de ladrillo rojo que quedó marcado para siempre por la historia.

Desde el sexto nivel del edificio, dispararon a Kennedy. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

Desde el exterior, resulta imposible no dirigir la mirada hacia las ventanas del sexto piso, desde donde, de acuerdo con la investigación oficial, se realizaron los disparos contra el presidente.

Unos metros más adelante, sobre "Elm Street", hay unas discretas marcas pintadas con un X, como las divisiones de carriles sobre el asfalto, señalan el punto aproximado donde fue alcanzada la limusina.

Placa conmemorativa con la fotografía de momentos previos al crimen. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502).

Actualmente, los vehículos siguen circulando a alta velocidad y con normalidad; lo que hace casi imposible tomarse una foto en el punto exacto del hecho.

Lo que más llama la atención es que no se trata de un espacio monumental ni de un sitio apartado de la ciudad. Es una calle por la que cualquiera puede caminar o conducir. Quizá por eso la experiencia resulta aún más impactante: la historia ocurrió en un lugar completamente cotidiano.

El recorrido termina en el Monumento Conmemorativo a John F. Kennedy, diseñado por el arquitecto Philip Johnson. Su estructura de concreto blanco, abierta hacia el cielo, transmite una sensación de calma y recogimiento. No busca impresionar con esculturas o grandes detalles; invita, más bien, a detenerse unos minutos y reflexionar.

En medio del bullicio del centro de Dallas, este memorial ofrece un contraste inesperado. El silencio que se siente dentro de sus paredes hace que el recuerdo del presidente cobre un significado distinto, más humano y menos político.

Más allá de las teorías que aún rodean el asesinato de Kennedy, recorrer este lugar permite entender por qué millones de personas llegan cada año hasta aquí. No es solo una visita histórica; es la oportunidad de caminar por un escenario que cambió el rumbo de Estados Unidos y que, hasta hoy, sigue despertando curiosidad y reflexión.