Un lugar maravilloso para vivir la fiesta del Mundial

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Los lugares perfectos para ver los partidos en el Mundial, cuando no hay entradas para los estadios, son los Fan Fest. Dallas es la ciudad que recibe más encuentros en toda la cita futbolística y por ello se prepararon a lo grande.

Eligieron el Fair Park, céntrico, para ubicar el espacio dedicado a los fanáticos del futbol. Es tan enorme el lugar como 12 campos de futbol juntos. El ingreso es gratuito y está destinado para recibir hasta a 35 mil personas al mismo tiempo. Impresionante.

La venta de camisolas es uno de los lugares favoritos en el FIFA Store. (Foto: Rudy Martínez)

Está decorado al ciento por ciento con los colores del Mundial. Las pantallas gigantes en las que se pasan todos los partidos de United 2026, es el espacio favorito. Hay miles de butacas y por si no se encuentra una libre, está rodeado de grama para sentarse o recostarse a ver a sus selecciones favoritas.

El Fan Fest de Dallas, al igual que los otros 15, están abiertos todos los días que hay partido. Solo estará cerrado las cinco jornadas sin encuentros (el 8, 12, 13, 16 y 17 de julio).

Hay comida (tacos, hamburguesas, hot dogs y poporopos) y bebidas para todos los gustos, un poco costoso, eso sí. Una gaseosa puede salir, por ejemplo, en 60 quetzales. Luego hay áreas para "refrescar", con ventiladores gigantes, porque el calor en esta ciudad está potente, supera los 35 grados centígrados.

Uno de los lugares preferidos para las fotos. El balón gigante del Mundial. (Foto: Rudy Martínez)

Otra de las amenidades es el DJ, que sabe ponerle ritmo a las jornadas. Música para bailar y cantar a todo pulmón. Sabe e interpreta qué hacer sonar dependiendo de la mayoría del público presente.

Otro de los escenarios predilectos es una cancha de futbol sintética con una pantalla enorme a un costado. O sea, para los amantes de este deporte se pueden hacer las dos actividades al mismo tiempo: jugar y ver futbol. Un lujo.