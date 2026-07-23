Camiones del SP ingresan a centro carcelario de Izabal

Este jueves se está realizado un megaoperativo dentro del centro carcelario.
OTRAS NOTICIAS: Revelan causa de muerte de Jorge Calvo, exviceministro de Energía y Minas
En medio de las acciones para el posible traslado de privados de libertad, tres camiones del Sistema Penitenciario (SP) ingresaron al centro carcelario ubicado en la colonia El Progreso, Puerto Barrios, Izabal, mientras otros dos permanecen en el exterior del penal, donde continúa un megaoperativo de seguridad.
Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el movimiento de los vehículos ni han confirmado si serán utilizados para el traslado de los al menos 33 reclusos de alta peligrosidad que, según información preliminar, serían reubicados en otros presidios.
La intervención, coordinada por la Dirección General del Sistema Penitenciario y la Policía Nacional Civil, también incluye requisas, registro y control de la población reclusa, así como el desmantelamiento de estructuras construidas sin autorización dentro del penal.
A primera hora de este jueves se dio a conocer que en el recinto se desarrollaba una requisa minuciosa, en búsqueda de armas de fuego, drogas y otros objetos ilícitos.