Revelan causa de muerte de Jorge Calvo, exviceministro de Energía y Minas

-

El hijo del exfuncionario habría afirmado que discutió con su padre la noche del crimen.

EN CONTEXTO: Así habría intentado hijo de exviceministro ocultar crimen en zona 16

Camilo Roberto Calvo Leiva, hijo del exviceministro de Energía y Minas, Jorge Calvo Drago, quedó ligado a proceso penal por el delito de parricidio.

Durante la audiencia realizada la noche del miércoles 22 de julio, la juzgadora indicó que Calvo Leiva será procesado por el delito de parricidio, pues se cree que es el responsable de dar muerte a su padre.

Camilo Roberto Calvo Leiva, quedó ligado a proceso penal por el delito de parricidio.



Video: José Luis Pos pic.twitter.com/iHeuXKxQul — Jessica Gonzalez (@Jessica09222863) July 23, 2026

Asimismo, el Ministerio Público MP) reveló que la causa de muerte de Calvo Drago fue laceración del 30% de la vena yugular, según el certificado forense emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Además, las autoridades detallaron que Calvo Leiva utilizó varias armas punzocortantes de cocina, entre ellos un cuchillo de mesa e hirió a su padre en el cráneo, rostro, cuello, abdomen, tórax, espalda, pie derecho e izquierdo, tobillo y dedo índice del pie izquierdo.

Calvo Leiva se mostró agresivo durante la audiencia. (Foto: José Luis Pos/colaborador)

La noche del crimen

Calvo Drago estaba en su vivienda junto a su hijo durante la noche del asesinato.

Según testigos, en la residencia, ubicada en zona 16, se escucharon gritos de auxilio y un ruido exagerado, lo cual alertó a los vecinos.

Los residentes preocupados se acercaron a la vivienda del exfuncionario, pero tras varios llamados a la puerta, no lograron respuesta.

De inmediato dieron aviso a las autoridades. Al llegar fueron atendidos por Camilo Roberto, quien solo indicaba que no pasaba nada y que "su padre dormía".

Pese a la insistencia por parte de Calvo Leiva, los agentes decidieron revisar y al entrar hallaron el cuerpo de la víctima en una habitación llena de sangre.