Canadá y Bosnia: entre el debut ideal en casa y la sorpresa

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Dos historias, un propósito. El equipo de la Hoja de Maple, uno de los anfitriones del Mundial 2026, quiere debutar con victoria en casa.

La selección de Canadá se ha reportado lista para su estreno en United 2026, con la expectativa de registrar su primer triunfo en una justa mundialista.

Bosnia, por su parte, quiere seguir sorprendiendo al planeta tras clasificarse en un partido no apto para cardiacos, en el que eliminó a Italia por penales.

Hasta la fecha, todos los estrenos de Canadá y de Bosnia han sido derrotas: Canadá perdió contra Francia en 1986 y ante Bélgica en 2022, mientras que Bosnia cayó frente a Argentina en 2014. (Foto: Canadian Soccer Daily)

Los dirigidos por Jesse Marsch, coanfitriones en la vigente Copa Mundial, sueñan con una aparición digna contra Bosnia en el Estadio Toronto, este viernes a la 1:00 p. m. (hora Guatemala), que podría marcar su rumbo en la máxima fiesta del futbol. Será la primera vez que estas selecciones se midan el pulso, y para dar un sabor extra, los Rojos lo harán ante su afición.

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Moise Bombito, una de las figuras canadienses en defensa, estuvo en duda debido a una fractura de tibia por la que fue operado; sin embargo, a horas del primer encuentro, se ha confirmado que podría estar listo, incluso para la primera ronda de competencia. Un respiro para Canadá.

En contraparte, Alphonso Davies no formará parte del cuadro frente a Bosnia, por una lesión sufrida a inicios de mayo.

Bosnia y Herzegovina debutó en el Mundial en 2014, dirigida por Safet Susic y liderada Edin Dzeko. (Foto: La Nación)

Por su lado, los Dragones, con el equipo completo a disposición del técnico Sergej Barbarez, serán liderados por su máxima figura Edin Dzeko. Los europeos, que han priorizado el orden defensivo y las transiciones rápidas, darán batalla adentro de la cancha, en busca de sus primeros tres puntos.

Así jugarían

Canadá: 16 Crépeau, 2 Johnston, 4 De Fougerolles, 13 Cornelius, 22 Laryea, 8 Koné, 7 Eustaquio, 11 Millar, 17 Buchanan, 10 David, 9 Larin.

DT: Jesse Marsch.

Bosnia Herzegovina: 1 Vasilj, 7 Dedic, 18 Katic, 4 Muharemovic, 5 Kolasinac, 20 Bajraktarevic, 6 Tahirovic, 14 Sunjic, 15 Memic, 10 Demirovic, 11 Dzeko.

DT: Sergej Barbarez.