De Lucien Laurent a Enner Valencia: Historia de los partidos inaugurales del Mundial

El inicio de una Copa del Mundo es mucho más que el primer partido del calendario; es el momento exacto en que el planeta futbol detiene su marcha para volcarse ante la máxima fiesta de este deporte.
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Sin embargo, la logística y el misticismo que hoy rodean al partido inaugural no siempre compartieron el mismo formato, reflejando la evolución logística e histórica de la propia FIFA.
En las primeras citas de la era moderna, el torneo solía irrumpir con un arranque masivo. El origen en Uruguay 1930 vio la luz con dos partidos en simultáneo, un escenario de dispersión que alcanzó su punto más alto en Italia 1934, cuando ocho estadios vibraron al mismo tiempo en una frenética jornada de octavos de final.
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No fue sino hasta Inglaterra 1966 cuando la FIFA institucionalizó la tradición de un único gran partido de apertura para concentrar las miradas del mundo.
Este honor fue rotando: primero perteneció al país anfitrión, luego se transformó en un privilegio del campeón vigente entre 1974 y 2002, y finalmente regresó a manos de los organizadores locales a partir de Alemania 2006.
A lo largo de casi un siglo, estos compromisos han regalado momentos imborrables y estadísticas de antología. El francés Lucien Laurent ostenta el eterno galardón de haber firmado el primer gol en la historia de los mundiales.
Décadas más tarde, en Brasil 2014, el defensor local Marcelo protagonizaría una curiosa e inédita página al marcar un autogol en el partido inicial.
Desde las goleadas más abultadas hasta los cerrados empates a cero que marcaron la tónica defensiva de finales de los sesenta y los setenta, el silbatazo inicial sigue siendo el portal definitivo hacia la gloria del futbol.
Historial
Uruguay 1930
Juego inaugural: Francia 4–1 México
Primer gol: Lucien Laurent (Francia) al minuto 19.
*Se jugaron dos partidos en simultáneo.
Italia 1934
Juego inaugural: Suecia 3–2 Argentina
Primer gol: Ernesto Belis (Argentina) al minuto 4.
*Se disputaron 8 partidos al mismo tiempo.
Francia 1938
Juego inaugural: Suiza 1–1 Alemania
Primer gol: Josef Gauchel (Alemania) al minuto 29.
Brasil 1950
Juego inaugural: Brasil 4–0 México
Primer gol: Ademir (Brasil) al minuto 30.
Suiza 1954
Juego inaugural: Yugoslavia 1–0 Francia
Primer gol: Milos Milutinovic (Yugoslavia) al minuto 15.
*Se jugaron dos partidos en simultáneo.
Suecia 1958
Juego inaugural: Suecia 3–0 México
Primer gol: Agne Simonsson (Suecia) al minuto 17.
Chile 1962
Juego inaugural: Chile 3–1 Suiza
Primer gol: Rolf Wüthrich (Suiza) al minuto 6.
*Se disputaron 4 partidos al mismo tiempo.
Inglaterra 1966
Juego inaugural: Inglaterra 0–0 Uruguay
Primer partido con anotaciones: Brasil 2-0 Bulgaria
Autor del gol: El primer gol de este mundial lo anotó Pelé para Brasil en el minuto 15.
México 1970
Juego inaugural: México 0–0 URSS
Primer partido con anotaciones: Perú 3-2 Bulgaria
Autor del gol: El búlgaro Dinko Dermendzhiev anotó el primer gol de este certamen en el minuto 13.
Alemania 1974
Juego inaugural: Brasil 0–0 Yugoslavia
Primer partido con anotaciones: Alemania Federal 1-0 Chile
Autor del gol: El defensor alemán Paul Breitner marcó el primer tanto del campeonato en el minuto 18.
Argentina 1978
Juego inaugural: Alemania Fed. 0–0 Polonia
Primer partido con anotaciones: Italia 2-1 Francia
Autor del gol: El delantero francés Bernard Lacombe anotó de cabeza a los 38 segundos de juego (minuto 1').
España 1982
Juego inaugural: Argentina 0–1 Bélgica
Primer gol: Erwin Vandenbergh (Bélgica) al minuto 62.
México 1986
Juego inaugural: Italia 1–1 Bulgaria
Primer gol: Alessandro Altobelli (Italia) al minuto 43.
Italia 1990
Juego inaugural: Argentina 0–1 Camerún
Primer gol: François Omam-Biyik (Camerún) al minuto 67.
EE. UU. 1994
Juego inaugural: Alemania 1–0 Bolivia
Primer gol: Jürgen Klinsmann (Alemania) al minuto 61.
Francia 1998
Juego inaugural: Brasil 2–1 Escocia
Primer gol: César Sampaio (Brasil) al minuto 5.
Corea/Japón 2002
Juego inaugural: Francia 0–1 Senegal
Primer gol: Papa Bouba Diop (Senegal) al minuto 30.
Alemania 2006
Juego inaugural: Alemania 4–2 Costa Rica
Primer gol: Philipp Lahm (Alemania) al minuto 6.
Sudáfrica 2010
Juego inaugural: Sudáfrica 1–1 México
Primer gol: Siphiwe Tshabalala (Sudáfrica) al minuto 55.
Brasil 2014
Juego inaugural: Brasil 3–1 Croacia
Primer gol: Marcelo (Brasil, autogol) al minuto 11.
Rusia 2018
Juego inaugural: Rusia 5–0 Arabia Saudita
Primer gol: Yuri Gazinsky al minuto 12.
Catar 2022
Juego inaugural: Qatar 0–2 Ecuador
Primer gol: Enner Valencia al minuto 16 (penal).