De Lucien Laurent a Enner Valencia: Historia de los partidos inaugurales del Mundial

-

El inicio de una Copa del Mundo es mucho más que el primer partido del calendario; es el momento exacto en que el planeta futbol detiene su marcha para volcarse ante la máxima fiesta de este deporte.

OTRAS NOTICIAS: Anthony Gordon lidera goleada de Inglaterra sobre Costa Rica

Sin embargo, la logística y el misticismo que hoy rodean al partido inaugural no siempre compartieron el mismo formato, reflejando la evolución logística e histórica de la propia FIFA.

En las primeras citas de la era moderna, el torneo solía irrumpir con un arranque masivo. El origen en Uruguay 1930 vio la luz con dos partidos en simultáneo, un escenario de dispersión que alcanzó su punto más alto en Italia 1934, cuando ocho estadios vibraron al mismo tiempo en una frenética jornada de octavos de final.

Partidos inaugurales de los últimos Mundiales. (Foto: Sofascore)

Para más detalles sobre la Copa del Mundo United 2026, puedes ingresar a este enlace.

No fue sino hasta Inglaterra 1966 cuando la FIFA institucionalizó la tradición de un único gran partido de apertura para concentrar las miradas del mundo.

Este honor fue rotando: primero perteneció al país anfitrión, luego se transformó en un privilegio del campeón vigente entre 1974 y 2002, y finalmente regresó a manos de los organizadores locales a partir de Alemania 2006.

A lo largo de casi un siglo, estos compromisos han regalado momentos imborrables y estadísticas de antología. El francés Lucien Laurent ostenta el eterno galardón de haber firmado el primer gol en la historia de los mundiales.

Décadas más tarde, en Brasil 2014, el defensor local Marcelo protagonizaría una curiosa e inédita página al marcar un autogol en el partido inicial.

Desde las goleadas más abultadas hasta los cerrados empates a cero que marcaron la tónica defensiva de finales de los sesenta y los setenta, el silbatazo inicial sigue siendo el portal definitivo hacia la gloria del futbol.

Historial

Lucien Laurent marcó el primer gol en la historia de los Mundiales en Uruguay 1930. (Foto: Agencias)

Uruguay 1930

Juego inaugural: Francia 4–1 México

Primer gol: Lucien Laurent (Francia) al minuto 19.

*Se jugaron dos partidos en simultáneo.

Italia 1934

Juego inaugural: Suecia 3–2 Argentina

Primer gol: Ernesto Belis (Argentina) al minuto 4.

*Se disputaron 8 partidos al mismo tiempo.

Francia 1938

Juego inaugural: Suiza 1–1 Alemania

Primer gol: Josef Gauchel (Alemania) al minuto 29.

Brasil 1950

Juego inaugural: Brasil 4–0 México

Primer gol: Ademir (Brasil) al minuto 30.

Suiza 1954

Juego inaugural: Yugoslavia 1–0 Francia

Primer gol: Milos Milutinovic (Yugoslavia) al minuto 15.

*Se jugaron dos partidos en simultáneo.

Agne Simonsson fue el anotador del primer gol en el Mundial de Suecia 1958. (Foto: Agencias)

Suecia 1958

Juego inaugural: Suecia 3–0 México

Primer gol: Agne Simonsson (Suecia) al minuto 17.

Chile 1962

Juego inaugural: Chile 3–1 Suiza

Primer gol: Rolf Wüthrich (Suiza) al minuto 6.

*Se disputaron 4 partidos al mismo tiempo.

Inglaterra 1966

Juego inaugural: Inglaterra 0–0 Uruguay

Primer partido con anotaciones: Brasil 2-0 Bulgaria

Autor del gol: El primer gol de este mundial lo anotó Pelé para Brasil en el minuto 15.

México 1970

Juego inaugural: México 0–0 URSS

Primer partido con anotaciones: Perú 3-2 Bulgaria

Autor del gol: El búlgaro Dinko Dermendzhiev anotó el primer gol de este certamen en el minuto 13.

Alemania 1974

Juego inaugural: Brasil 0–0 Yugoslavia

Primer partido con anotaciones: Alemania Federal 1-0 Chile

Autor del gol: El defensor alemán Paul Breitner marcó el primer tanto del campeonato en el minuto 18.

El jugador Bernard Lacombe festejó el primer gol en Argentina 1978. (Foto: Agencias)

Argentina 1978

Juego inaugural: Alemania Fed. 0–0 Polonia

Primer partido con anotaciones: Italia 2-1 Francia

Autor del gol: El delantero francés Bernard Lacombe anotó de cabeza a los 38 segundos de juego (minuto 1').

España 1982

Juego inaugural: Argentina 0–1 Bélgica

Primer gol: Erwin Vandenbergh (Bélgica) al minuto 62.



México 1986

Juego inaugural: Italia 1–1 Bulgaria

Primer gol: Alessandro Altobelli (Italia) al minuto 43.

Italia 1990

Juego inaugural: Argentina 0–1 Camerún

Primer gol: François Omam-Biyik (Camerún) al minuto 67.

EE. UU. 1994

Juego inaugural: Alemania 1–0 Bolivia

Primer gol: Jürgen Klinsmann (Alemania) al minuto 61.

Francia 1998

Juego inaugural: Brasil 2–1 Escocia

Primer gol: César Sampaio (Brasil) al minuto 5.

Corea/Japón 2002

Juego inaugural: Francia 0–1 Senegal

Primer gol: Papa Bouba Diop (Senegal) al minuto 30.

Alemania 2006

Juego inaugural: Alemania 4–2 Costa Rica

Primer gol: Philipp Lahm (Alemania) al minuto 6.

Sudáfrica 2010

Juego inaugural: Sudáfrica 1–1 México

Primer gol: Siphiwe Tshabalala (Sudáfrica) al minuto 55.

Brasil 2014

Juego inaugural: Brasil 3–1 Croacia

Primer gol: Marcelo (Brasil, autogol) al minuto 11.

Yuri Gazinsky define el primer gol del Mundial de Rusia 2018, en la goleada de Rusia 5-0 sobre Arabia Saudita. (Foto: Agencias)

Rusia 2018

Juego inaugural: Rusia 5–0 Arabia Saudita

Primer gol: Yuri Gazinsky al minuto 12.

Catar 2022

Juego inaugural: Qatar 0–2 Ecuador

Primer gol: Enner Valencia al minuto 16 (penal).