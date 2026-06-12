Canadá rescata un empate ante Bosnia en un debut sufrido en el Mundial 2026

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En el segundo día de actividad en el Mundial United 2026, Canadá empató a un gol con Bosnia y Herzegovina en Toronto.

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Miles de aficionados vestidos de rojo y blanco llenaron las gradas del estadio de Toronto con la ilusión de ver a Canadá comenzar con buen pie su aventura como anfitrión de la Copa Mundial. Sin embargo, Bosnia y Herzegovina estuvo a punto de convertir la celebración en una amarga decepción.

El conjunto europeo sorprendió a los locales al minuto 21 con una de sus principales armas: el juego aéreo. En un tiro de esquina ejecutado desde la banda izquierda, el balón encontró a Jovo Lukic dentro del área. El delantero aprovechó una salida poco afortunada del guardameta canadiense y empujó la pelota prácticamente sobre la línea para colocar el 1-0 parcial.

Así fue el gol de Lukic para poner adelante a los Dragones bosnios:

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El gol obligó al cuadro norteamericano a asumir el protagonismo del encuentro. Los dirigidos por Jesse Marsch intentaron reaccionar de inmediato, aunque se encontraron con una Bosnia ordenada y disciplinada en defensa, que cerró espacios y dificultó cada intento de los anfitriones.

La insistencia de la Hoja de Maple encontró recompensa a once minutos del final. Al minuto 79, Richie Laryea inició una acción ofensiva que terminó en los pies de Cyle Larin, quien acababa de ingresar al terreno de juego. El delantero controló el balón en el borde del área, giró con rapidez y sacó un disparo colocado que se incrustó junto al poste para firmar el 1-1.

Larin igualó las acciones cerca del silbatazo final con este golazo:

Canadá rescató un empate 1-1 ante Bosnia en su debut mundialista. Cyle Larin marcó al 78’ tras el gol inicial de Lukić. Los locales dominaron gran parte del partido, pero no les alcanzó para ganar. pic.twitter.com/6ZwsoJTKqw — José Ramón Fernández (@joserra_espn) June 12, 2026

Impulsados por el empate, los anfitriones se lanzaron en busca de la remontada. Canadá generó sus mejores oportunidades durante el tramo final, pero la resistencia de los Dragones se mantuvo firme hasta el silbatazo definitivo.

Con este resultado, Canadá y Bosnia y Herzegovina sumaron su primer punto en el grupo B, a la espera del encuentro entre Catar y Suiza, que completará la primera jornada de la llave este sábado (1:00 p. m.).