Turquía se mide a Australia en su regreso a la Copa del Mundo

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La espera por fin terminó. 24 años después de su histórico tercer lugar en el Mundial de Corea del Sur y Japón, en 2002, Turquía vuelve a la máxima cita este sábado a las 10:00 p. m., para enfrentar a Australia en el BC Place de Vancouver.

El juego entre las Estrellas Crecientes y los Socceroos marcará también el cierre de la primera jornada en el Grupo D, que comparten con Estados Unidos y Paraguay, quienes se enfrentan hoy a las 7:00 de la noche.

Los turcos, que se metieron a United 2026 tras imponerse en el repechaje a Rumania y Kosovo, apuntan a ser una de las sorpresas del grupo y del torneo.

Arda Güler, jugador del Real Madrid, apunta a ser uno de los referentes ofensivos para los turcos. (Getty Images)

El cuadro dirigido por Vicenzo Montella reúne experiencia y juventud, gracias a la irrupción de talentos como Kenan Yildiz (Juventus) y Arda Güler (Real Madrid), además de su capitán, ya consolidado, Hakan Calhanoglu.

El combinado australiano, que disputará el séptimo Mundial de su historia y sexto al hilo, buscará repetir lo hecho en Catar 2022, cuando llegaron a octavos de final, cayendo ante Argentina, que terminó levantando el título.

Los Socceroos, dirigidos por Tony Popovic, mantienen una base con veteranos como Mathew Ryan y Jackson Irvine, líderes dentro y fuera del campo. Mientras que el ataque podría recaer en Nestory Irankunda, referente de la nueva generación.

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Llega renovado

Ayer (jueves), a menos de 48 horas para el debut de Australia en United 2026, el técnico Tony Popovic renovó su contrato con la selección.

El estratega, de 52 años, estará en el banquillo para la Copa Asiática 2027, que se disputará en enero del próximo año en Arabia Saudita. "Estoy encantado de seguir siendo entrenador de los Socceroos", declaró.