Canadá bate in extremis a Sudáfrica y es el primer equipo en octavos del Mundial

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Canadá derrotó 1-0 a Sudáfrica para convertirse en el primer equipo que alcanza los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, este domingo en el Estadio de Los Ángeles.

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Un disparo del capitán canadiense Stephen Eustaquio en el tiempo de prolongación (90+2') dio el triunfo al equipo norteamericano.

Repasa el calendario de 16vos. de final del Mundial 2026

Canadá jugará en los octavos con el vencedor del duelo que Países Bajos y Marruecos disputarán el lunes en Monterrey.