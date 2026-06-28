Mundial 2026
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Canadá bate in extremis a Sudáfrica y es el primer equipo en octavos del Mundial

  • Con información de AFP
28 de junio de 2026, 15:12
Los jugadores canadienses celebran al sellar la clasificación a octavos de final, ante la decepción de los jugadores de Sudáfrica. (Foto: AFP)

Los jugadores canadienses celebran al sellar la clasificación a octavos de final, ante la decepción de los jugadores de Sudáfrica. (Foto: AFP)

Canadá derrotó 1-0 a Sudáfrica para convertirse en el primer equipo que alcanza los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, este domingo en el Estadio de Los Ángeles.

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Un disparo del capitán canadiense Stephen Eustaquio en el tiempo de prolongación (90+2') dio el triunfo al equipo norteamericano.

Repasa el calendario de 16vos. de final del Mundial 2026

Canadá jugará en los octavos con el vencedor del duelo que Países Bajos y Marruecos disputarán el lunes en Monterrey.

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