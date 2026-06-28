Los porteros de bajo perfil dejan huella en el Mundial

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Mientras grandes estrellas del gol como Lionel Messi o Kylian Mbappé destrozan récords en el Mundial 2026, el protagonismo en las porterías ha sido para futbolistas que llegaron al torneo prácticamente en el anonimato, pero que ahora están en boca de todos.

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Josimar José Évora Dias, Vozinha, se alzó como héroe de Cabo Verde, que el próximo viernes será el rival de la Argentina de Messi en la ronda de 32.

Calificó como "un sueño" jugar contra los actuales campeones mundiales y Messi. "Muchos pensaron que no íbamos a ganar ni un juego", sacó pecho este guardameta de 40 años. "Clasificar es muy gratificante".

Room y su noche milagrosa

Otra selección debutante en el Mundial, Curazao, quedó eliminada, pero dejó una memorable actuación del portero Room.

Con 15 paradas, este guardavallas de 37 años fue un muro en el empate 0-0 entre la selección caribeña y Ecuador en el Grupo E. Fue la segunda mayor cantidad de remates bloqueados por un portero en un partido mundialista.

Room demostró su calidad en el juego ante Ecuador. (Foto: AFP)

A sus 33 años, Benjamin Asare ha desarrollado su carrera en Ghana, donde milita en el club Accra Hearts of Oak. Su eclosión fue tardía: empezó a jugar el año pasado en la selección ghanesa.

Tuvo su gran noche con cuatro decisivas paradas en el empate 0-0 de Ghana contra Inglaterra en el Grupo L. Domó al implacable Harry Kane y a los Tres Leones. Y lo asumió con increíble normalidad: "Es mi trabajo (...). Es normal, normal, incluso si tienes por delante a Harry Kane".