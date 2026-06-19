Canadá golea a Catar y se acerca a los dieciseisavos de final del Mundial

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Canadá quedó este jueves en el umbral de los dieciseisavos de final del Mundial de United 2026 al aplastar 6-0 a Catar y celebrar su primer triunfo en la historia del torneo, pero perdió al mediocampista Ismael Koné por una escalofriante lesión.

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Jonathan David hizo un triplete, con goles en los minutos 29, 45+3 y 90+2, para liderar la avasallante victoria del equipo entrenado por el estadounidense Jesse Marsch, en Vancouver, por la segunda fecha del grupo B.

The most goals scored by a Concacaf nation in a #FIFAWorldCup game! pic.twitter.com/PCVqvtvr1Z — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026

Cyle Larin (minuto 16), Nathan-Dylan Saliba (64) y Mohamed Naceur Almanai (75), en propia puerta, firmaron los otros tantos en la goleada de los de la hoja de maple.

Los coanfitriones quedan así al frente de su sector junto a Suiza, con cuatro puntos cada uno, y virtualmente clasificados a la segunda ronda. Con Bosnia-Herzegovina y Catar con apenas un punto cada una, por lo que solo un desastre evitaría el pase canadiense a la siguiente fase.

Los cataríes, anfitriones hace cuatro años de la Justa Mundialsita, acabaron con nueve hombres, por las expulsiones de Homam Al-Amin (32) y Assim Madibo (53), en este último caso por la falta en la que Koné sufrió una grave fractura en la pierna izquierda, que lo dejará fuera por un largo tiempo y que fue la nota negativa del encuentro.