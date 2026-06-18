Koné protagoniza una fuerte lesión durante el Canadá contra Catar

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El partido entre Canadá y Catar dejó una de las acciones que nadie quiere ver en un partido de futbol, luego de que Ismael Koné tuvo que ser retirado del campo por una fuerte lesión.

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Resulta que una jugada que parecía bastante normal, Assim Madibo, en su intento por quitarle la pelota a Koné, le dio en la pierna que tenía apoyada en el césped y esto provocó una clara fractura, que obligó al canadiense a dejar el terreno de juego en camilla, aunque consciente.

a entrada do Madibo que quebrou a perna do Kone que doideirapic.twitter.com/HFbYqY0clz — hitz (@hitzmode) June 18, 2026

Esto desató un poco la molestia en algunos de sus compañeros, aunque también hubo otros que fueron a consolar al catarí Modibo, que no daba crédito a lo que sucedía y que, además, se fue expulsado luego de que el VAR revisara la acción.