Los "héroes" de Canadá quieren alargar su estadía ante un Marruecos al límite

El Canadá de Jesse Marsch intentará prolongar su notable e histórico recorrido en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente este sábado (11:00 a. m.), en el Estadio Houston, a un favorito pero desgastado Marruecos en los octavos de final.
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Los Leones del Atlas parten como favoritos. Con la experiencia acumulada tras su cuarto lugar en Catar 2022 y un plantel repleto de talento, los marroquíes cuentan con argumentos de sobra para afrontar este compromiso desde una posición de fuerza.
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Empezando con el arquero Yassine Bounou hasta el delantero Ismael Saibari, reciente fichaje del Bayern Múnich, Marruecos dispone de figuras en todas sus líneas. A ellos se suman el capitán, Achraf Hakimi, y la joven promesa Ayyoub Bouaddi, volante del Lille de 18 años.
Pero este Mundial, marcado por las sorpresas, el intenso calor y los largos desplazamientos, podría convertir el duelo ante Canadá, una de las anfitrionas, en una complicación.
En dieciseisavos, Marruecos tuvo que exigirse al máximo el lunes en Monterrey para eliminar a Países Bajos. Tras empatar 1-1, necesitó una prórroga y una dramática definición por penales para imponerse por 3-2. Además, llega a Houston con un día menos de descanso que los canadienses, que vencieron a Sudáfrica por 1-0 el domingo en Los Ángeles.
Esa diferencia de descanso podría resultar decisiva cuando salgan al césped del Estadio Houston, un recinto techado y climatizado que es un alivio para futbolistas que acumulan desgaste físico tras varias semanas de competición.
El duelo es también una oportunidad para que Canadá busque una revancha ante los marroquíes: En Catar 2022, Los Leones del Atlas los derrotaron 2-1 en fase de grupos.
Una victoria ante el favorito Marruecos llevaría a Jesse Marsch, técnico de Canadá, y a sus "héroes" a una dimensión completamente distinta. El vencedor de este duelo enfrentará al ganador entre Francia y Paraguay.