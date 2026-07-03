Los "héroes" de Canadá quieren alargar su estadía ante un Marruecos al límite

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El Canadá de Jesse Marsch intentará prolongar su notable e histórico recorrido en la Copa Mundial FIFA 2026 cuando enfrente este sábado (11:00 a. m.), en el Estadio Houston, a un favorito pero desgastado Marruecos en los octavos de final.

Los Leones del Atlas parten como favoritos. Con la experiencia acumulada tras su cuarto lugar en Catar 2022 y un plantel repleto de talento, los marroquíes cuentan con argumentos de sobra para afrontar este compromiso desde una posición de fuerza.

Así llegan ambas selecciones a este duelo decisivo por un lugar en los cuartos de final. (Foto: Sofascore)

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Empezando con el arquero Yassine Bounou hasta el delantero Ismael Saibari, reciente fichaje del Bayern Múnich, Marruecos dispone de figuras en todas sus líneas. A ellos se suman el capitán, Achraf Hakimi, y la joven promesa Ayyoub Bouaddi, volante del Lille de 18 años.

Pero este Mundial, marcado por las sorpresas, el intenso calor y los largos desplazamientos, podría convertir el duelo ante Canadá, una de las anfitrionas, en una complicación.

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En dieciseisavos, Marruecos tuvo que exigirse al máximo el lunes en Monterrey para eliminar a Países Bajos. Tras empatar 1-1, necesitó una prórroga y una dramática definición por penales para imponerse por 3-2. Además, llega a Houston con un día menos de descanso que los canadienses, que vencieron a Sudáfrica por 1-0 el domingo en Los Ángeles.

Esa diferencia de descanso podría resultar decisiva cuando salgan al césped del Estadio Houston, un recinto techado y climatizado que es un alivio para futbolistas que acumulan desgaste físico tras varias semanas de competición.

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El duelo es también una oportunidad para que Canadá busque una revancha ante los marroquíes: En Catar 2022, Los Leones del Atlas los derrotaron 2-1 en fase de grupos.

Una victoria ante el favorito Marruecos llevaría a Jesse Marsch, técnico de Canadá, y a sus "héroes" a una dimensión completamente distinta. El vencedor de este duelo enfrentará al ganador entre Francia y Paraguay.