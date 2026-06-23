Canadá y Suiza, duelo de punteros en el Grupo B del Mundial

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Este miércoles, Canadá y Suiza se medirán (a la 1:00 p. m.) en un juego de todo o nada por el liderato del Grupo B y uno de los boletos a los dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Un partido parejo entre dos selecciones con 4 puntos y altas aspiraciones de seguir en la pelea por el título del planeta futbol. Los hombres de la Hoja de Maple aprovechan la localía, mientras Suiza apela a la experiencia en este tipo de justas.

Por parte de Suiza, Granit Xhaka es el futbolista con más pases, sumando 180. (Foto: AFP)

A la selección dirigida por Jesse Marsch le basta un empate contra los europeos para concretar sus planes en esta primera etapa de la competencia, obligando a mirar la diferencia de goles, esa misma que hoy los tiene en el primer lugar.

Por su lado, los helvéticos están obligados a ganar para ubicarse primeros y tienen las figuras necesarias para lograrlo, sobre todo en la ofensiva.

Los canadienses suman 46 tiros a puerta. Quince de esos han sido entre los tres postes. (Foto: AFP)

Con la baja de Ismael Koné, debido a una fractura de tibia por la que ya fue operado, los canadienses tendrán que ver cómo ajustar sus engranajes para liquidar la llave. Cuentan con jugadores desequilibrantes como Jonathan David y Cyle Larin. También podrían disponer de Alphonso Davies, uno de sus referentes.

La escuadra europea se ha caracterizado por el equilibrio en sus líneas; sin embargo, Granit Xhaka en el medio campo, Manuel Akanji en la defensiva y la movilidad de Dan Ndoye y Breel Embolo pueden truncar los sueños de cualquier rival.

Los Cruces Rojas han completado 1,073 pases de 1,192 que suma. (Foto: AFP)

En simultáneo en Seattle, Bosnia y Herzegovina se medirá ante Catar para completar las acciones del Grupo B, donde aún mantienen la esperanza de pelear por el honor y un lugar como mejor tercero.

Así jugarían:

Canadá: 16 Crépeau, 2 Johnston, 4 De Fougerolles, 13 Cornelius, 22 Laryea, 25 Saliba, 7 Eustáquio, 17 Buchanan, 20 Ahmed, 10 J. David y 9 Larin. DT: Jesse Marsch.

Suiza: 1 Kobel, 3 Widmer, 4 Elvedi, 5 Akanji, 13 Rodríguez, 10 Xhaka, 8 Freuler, 9 Manzambi, 11 Ndoye, 7 Embolo y 17 Vargas. DT: Murat Yakin.

De los 39 remates a puerta que ha generado Suiza, 14 han sido entre los tres palos. (Foto: AFP)

El juego entre Suiza y Canadá está pactado para la 1:00 p. m. en el Estadio de Vancouver. En Guatemala podrás disfrutarlo a través de Fox, Tigo Sports y Canal 11. En el mismo horario, pero en el Estadio de Seattle, Bosnia se verá las caras contra Catar, compromiso que se podrá ver por Canal 13, Tigo Sports y Fox.