Cantante detiene show tras percatarse de un perro en primera fila

El gesto de una cantante para prevenir daño a un perro en pleno show se ha hecho viral.

La cantante brasileña Taty Girl decidió cancelar el show de fuegos artificiales que tenía planeado durante una parte especial de su concierto, tras notar la presencia de un perro callejero cerca del escenario.

Al percatarse de la situación, y tras bautizarlo al animal como 'Caramelo', Taty informó al público que se suspendería el espectáculo de luces para evitar asustar al perro, esta decisión sorprendió a los fanáticos de manera positiva.

Foto: captura de pantalla

"No lanzaremos más fuegos artificiales, a Caramelo no le gustan. Por respeto a él, no los usaremos. Ustedes pueden ver que está allí callado, disfrutando el show", señala la cantante Taty.

El equipo y los asistentes aplaudieron la decisión. Se supo que al final del evento, la cantante adoptó al tierno perrito.

Una artista de Brasil llamada taty Girls manda a quitar la pirotecnia de su Presentación para que un perrito pueda disfrutar de la música. pic.twitter.com/tlWOxzLH54 — E ALBIZU (@E_ALBIZU) December 18, 2024

