Captan a hijo de Shakira disfrutando "Dai Dai" junto a Piqué (Video)

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Un momento icónico se ha vuelto viral en redes sociales, luego que Sasha, hijo de Shakira y Gerard Piqué cantara "Dai Dai" al lado de su padre.

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Un video en redes sociales se viralizó en cuestión de minutos luego que se captara un momento icónico entre los hijos de Shakira y Gerard Piqué en el Show de la final del Mundial 2026.

Las imágenes muestran a Sasha, hijo menor de la expareja, cantando "Dai Dai" junto a su padre en la tribuna del MetLife Stadium.

Las cámaras grabaron al menor disfrutando del tema oficial del torneo mientras se encontraba en las gradas junto al exfutbolista, en el partido entre España y Argentina.

Video

En el video se muestra que Sasha disfrutaba de la canción minutos antes de que Shakira saltara al escenario para su presentación, en la que también participaron Coldplay, Madonna, Justin Bieber y BTS.

Usuarios en redes sociales han compartido el video, destacando la coincidencia de que el menor cantara el tema de su madre estando junto a Piqué, con comentarios que rápidamente acumularon miles de interacciones.